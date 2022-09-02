Посольство РФ призвало США одуматься после заявлений о ценах на нефть

Посольство РФ призвало США отказаться от введения ценового потолка цен на нефть

Россия не будет продавать нефть себе в убыток Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

При введении США ценового потолка на энергоресурсы Россия не будет поставлять нефть нуждающимся странам, если это принесет ей убытки. Такое заявление сделало посольство РФ в США.

«Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Не собирается работать на нерыночных условиях. Наша страна, надежно пользующаяся репутацией надежного экспортера, качественного энергоресурса, всегда открыта к сотрудничеству, но исключительно на взаимовыгодной основе.<…> Призываем Вашингтон одуматься и отдать предпочтение откровенно контрпродуктивным инициативам», — написало ведомство в своем telegram-канале.

Отмечается также, что меры по введению «потолка» на нефть из РФ приведут к еще большей дестабилизации цен на мировые энергоносители. Кроме того, люди будут еще больше страдать от скачков цен на бензин, электричество и коммунальные услуги.

Ранее министры финансов стран G7 представили план по введению потолка цен на российскую нефть. В ответ на это вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия не будет поставлять нефть этим странам. Он уточнил, что ограничения для российских поставок не только являются вмешательством в рыночные механизмы, но и приведут к дестабилизации отрасли по всей планете, приводит информацию Nation News. Новак назвал данную ситуацию абсурдом, передает телеканал 360.

Из-за того, что Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и спасению мирных жителей Донбасса, которые много лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов, страны Запада усилили антироссийскую политику и ввели жесткие санкции. Ограничения, в частности, предполагают полный либо частичный запрет на импорт энергоресурсов из РФ. Из-за этого в мире начался газовый кризис, а цены на нефть выросли, пишет издание Дни.ру.