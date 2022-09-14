14 сентября 2022

Посольство США отказалось считать россиян врагами

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Посольство США не считает всех россиян своими врагами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Посольство США не считает нужным возлагать ответственность за ситуацию на Украине на всех граждан РФ. Об этом сообщает пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер.

«Как мы неоднократно говорили после начала конфликта [на Украине], граждане России не являются нашими врагами», — добавляет она. Ее слова приводят РИА «Новости». Также она уточняет, что изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для россиян на данный момент нет. Кроме того, россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада начали в связи с этим вводить антироссийские санкции. В том числе, они касаются визового режима. Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Также посольство США отмечает, что россияне могут получать иммиграционные визы США в Польше, пишет RT.

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Посольство США не считает нужным возлагать ответственность за ситуацию на Украине на всех граждан РФ. Об этом сообщает пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер. «Как мы неоднократно говорили после начала конфликта [на Украине], граждане России не являются нашими врагами», — добавляет она. Ее слова приводят РИА «Новости». Также она уточняет, что изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для россиян на данный момент нет. Кроме того, россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада начали в связи с этим вводить антироссийские санкции. В том числе, они касаются визового режима. Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Также посольство США отмечает, что россияне могут получать иммиграционные визы США в Польше, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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