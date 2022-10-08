ТАСС: в Москве неадекватный мужчина устроил перестрелку с полицией 09 октября 2022 в 05:42 Размер текста - 17 + Неадекватный москвич ранил полицейского из ружья на западе Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу по патрульному автомобилю и ранил полицейского на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России. «Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который произвел несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги», — заявил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД. Сообщение о нарушителе поступило в полицию ночью 9 октября. Уточняется, что при задержании нарушителя сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение и был задержан. «Ему и сотруднику полиции оказывается медицинская помощь», — добавил собеседник агентства. Предварительно сообщается, что нападавшим оказался 54-летний местный житель. У него было изъято ружье, сейчас по факту происшествия проводится проверка. Мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу по патрульному автомобилю и ранил полицейского на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России. «Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который произвел несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги», — заявил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД. Сообщение о нарушителе поступило в полицию ночью 9 октября. Уточняется, что при задержании нарушителя сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение и был задержан. «Ему и сотруднику полиции оказывается медицинская помощь», — добавил собеседник агентства. Предварительно сообщается, что нападавшим оказался 54-летний местный житель. У него было изъято ружье, сейчас по факту происшествия проводится проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям