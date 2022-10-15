15 октября 2022

На Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в центральной, южной и восточных частях Украины
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Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, военная техника, военная тревога
Тревога объявлена в центральной, южной и восточных частях Украины Фото:
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Воздушная тревога звучит в центральной, южной и восточных частях Украины. Соответствующую карту опубликовало украинское издание «Клименко тайм».

На карте отмечены Днепропетровская, Кропивницкая, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Харьковская область. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее тревога была объявлена во всех областях страны. 15 октября ракетный удар был нанесен по одному из районов Киевской области. Вооруженные силы России ща последние дни нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики.

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Воздушная тревога звучит в центральной, южной и восточных частях Украины. Соответствующую карту опубликовало украинское издание «Клименко тайм». На карте отмечены Днепропетровская, Кропивницкая, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Харьковская область. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее тревога была объявлена во всех областях страны. 15 октября ракетный удар был нанесен по одному из районов Киевской области. Вооруженные силы России ща последние дни нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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