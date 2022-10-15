На Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Тревога объявлена в центральной, южной и восточных частях Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушная тревога звучит в центральной, южной и восточных частях Украины. Соответствующую карту опубликовало украинское издание «Клименко тайм».
На карте отмечены Днепропетровская, Кропивницкая, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Харьковская область. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее тревога была объявлена во всех областях страны. 15 октября ракетный удар был нанесен по одному из районов Киевской области. Вооруженные силы России ща последние дни нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики.
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