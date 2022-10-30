NI: США пойдут на переговоры с Россией после выборов

30 октября 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

США могут пойти на переговоры с Россией при победе Республиканской партии, пишет The National Interest Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если в ходе выборов в Конгресс США победу одержит Республиканская партия, США могут пойти на переговоры с Россией. Об этом сообщает журнал The National Interest. «Упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта основан на лицемерном основании, согласно которому право на это имеет только Киев, приближает мир к ядерному конфликту. <…> Захват Палаты представителей Республиканской партией потенциально может повлиять на мнение администрации Байдена в отношении дипломатических отношений с Москвой», — подчеркнул обозреватель журнала Мэтью Мэй. Также обозреватель уточняет, что Белый дом не может заниматься только украинским конфликтом и не должен ставить его в приоритет, выше американских интересов. Главная задача властей — защищать интересы американских граждан, потенциальных избирателей. Ранее сообщалось, что более половины американцев не хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден переизбирался на второй срок. Также сообщалось, что в судах США зарегистрировано рекордное количество исков, связанных с предстоящим голосованием за места в Конгрессе, пишет РАПСИ. Что касается переговоров, глава МИД РФ Сергей Лавров выражал готовность России к ним, передает ОТР. Выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября. Они включают в себя выборы представителей от всех 435 округов Конгресса в каждом из 50 штатов США.

Если в ходе выборов в Конгресс США победу одержит Республиканская партия, США могут пойти на переговоры с Россией. Об этом сообщает журнал The National Interest. «Упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта основан на лицемерном основании, согласно которому право на это имеет только Киев, приближает мир к ядерному конфликту. <…> Захват Палаты представителей Республиканской партией потенциально может повлиять на мнение администрации Байдена в отношении дипломатических отношений с Москвой», — подчеркнул обозреватель журнала Мэтью Мэй. Также обозреватель уточняет, что Белый дом не может заниматься только украинским конфликтом и не должен ставить его в приоритет, выше американских интересов. Главная задача властей — защищать интересы американских граждан, потенциальных избирателей. Ранее сообщалось, что более половины американцев не хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден переизбирался на второй срок. Также сообщалось, что в судах США зарегистрировано рекордное количество исков, связанных с предстоящим голосованием за места в Конгрессе, пишет РАПСИ. Что касается переговоров, глава МИД РФ Сергей Лавров выражал готовность России к ним, передает ОТР. Выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября. Они включают в себя выборы представителей от всех 435 округов Конгресса в каждом из 50 штатов США.