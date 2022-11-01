«Ведомости»: призывников могут отправить служить в приграничные с Украиной регионы

02 ноября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Срочники не будут принимать участие в боевых действиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россиян, призванных на срочную службу, могут отправить в приграничные с Украиной территории и регионы, близкие к зоне боевых действий. Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут, сообщает председатель комитета Государственной думы России Андрей Картаполов. «Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — заявил Андрей Картаполов «Ведомостям». Парламентарий также добавил, что те, кто закончил срочную службу, могут поступить на контракт для участия в боевых действиях. «Им нужно прийти на пункт отбора на контракт и написать соответствующее заявление. Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое», — уточняет Картаполов. В России с 1 ноября начался призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы. В ходе него на службу планируется направить 120 тысяч человек. В Генштабе пообещали не отправлять солдат-срочников осеннего призыва в зону СВО.

Россиян, призванных на срочную службу, могут отправить в приграничные с Украиной территории и регионы, близкие к зоне боевых действий. Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут, сообщает председатель комитета Государственной думы России Андрей Картаполов. «Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — заявил Андрей Картаполов «Ведомостям». Парламентарий также добавил, что те, кто закончил срочную службу, могут поступить на контракт для участия в боевых действиях. «Им нужно прийти на пункт отбора на контракт и написать соответствующее заявление. Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое», — уточняет Картаполов. В России с 1 ноября начался призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы. В ходе него на службу планируется направить 120 тысяч человек. В Генштабе пообещали не отправлять солдат-срочников осеннего призыва в зону СВО.