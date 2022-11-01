01 ноября 2022

«Ведомости»: призывников могут отправить служить в приграничные с Украиной регионы

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Отправление новобранцев в элитные войска. Курган, армия, призывники
Срочники не будут принимать участие в боевых действиях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россиян, призванных на срочную службу, могут отправить в приграничные с Украиной территории и регионы, близкие к зоне боевых действий. Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут, сообщает председатель комитета Государственной думы России Андрей Картаполов.

«Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — заявил Андрей Картаполов «Ведомостям».

Парламентарий также добавил, что те, кто закончил срочную службу, могут поступить на контракт для участия в боевых действиях. «Им нужно прийти на пункт отбора на контракт и написать соответствующее заявление. Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое», — уточняет Картаполов.

В России с 1 ноября начался призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы. В ходе него на службу планируется направить 120 тысяч человек. В Генштабе пообещали не отправлять солдат-срочников осеннего призыва в зону СВО.

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Россиян, призванных на срочную службу, могут отправить в приграничные с Украиной территории и регионы, близкие к зоне боевых действий. Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут, сообщает председатель комитета Государственной думы России Андрей Картаполов. «Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — заявил Андрей Картаполов «Ведомостям». Парламентарий также добавил, что те, кто закончил срочную службу, могут поступить на контракт для участия в боевых действиях. «Им нужно прийти на пункт отбора на контракт и написать соответствующее заявление. Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое», — уточняет Картаполов. В России с 1 ноября начался призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы. В ходе него на службу планируется направить 120 тысяч человек. В Генштабе пообещали не отправлять солдат-срочников осеннего призыва в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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