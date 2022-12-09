Захарова: доклад ООН по Украине игнорирует зверские расправы ВСУ и другие преступления Киева

10 декабря 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что подход УВКПЧ к событиям на Украине уже не удивляет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) игнорирует расправы ВСУ над мирными жителями и другие преступления Киева. Он носит однобокий и тенденциозный характер, заявляет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «УВКПЧ опубликовало доклад „Убийства гражданских лиц: массовые казни и нападения на гражданских лиц в Киевской, Черниговской и Сумской областях в условиях вооруженного нападения Российской Федерации против Украины“. В нем ни слова не сказано о зверских расправах ВСУ над мирными жителями этих регионов. Таким образом, доклад носит однобокий, тенденциозный характер и направлен на дискредитацию СВО, а также демонизацию российских военнослужащих», — говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ . Также Мария Захарова отметила, что доклад «представляет собой разрозненные, доказательно не подкрепленные „свидетельства“ якобы случайно отобранных лиц». «По сути, слухи и сплетни, которые вызывают многочисленные вопросы. Мы снова имеем дело с „фирменной“ методологией УВКПЧ и НМПЧУ по сбору так называемых доказательств, которые в основном базируются на принципе „имеются основания полагать“», — отмечает она. По ее словам, такой подход УВКПЧ к событиям на Украине уже не удивляет, так как управление не замечало преступлений Киева на протяжении восьми лет. Ранее Мария Захарова заявила, что Берлин и западные страны не собирались исполнять Минские соглашения. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы дать Украине время «стать сильнее», передает телеканал 360. Мария Захарова назвала слова Ангелы Меркель заявкой на трибунал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) игнорирует расправы ВСУ над мирными жителями и другие преступления Киева. Он носит однобокий и тенденциозный характер, заявляет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «УВКПЧ опубликовало доклад „Убийства гражданских лиц: массовые казни и нападения на гражданских лиц в Киевской, Черниговской и Сумской областях в условиях вооруженного нападения Российской Федерации против Украины“. В нем ни слова не сказано о зверских расправах ВСУ над мирными жителями этих регионов. Таким образом, доклад носит однобокий, тенденциозный характер и направлен на дискредитацию СВО, а также демонизацию российских военнослужащих», — говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Также Мария Захарова отметила, что доклад «представляет собой разрозненные, доказательно не подкрепленные „свидетельства“ якобы случайно отобранных лиц». «По сути, слухи и сплетни, которые вызывают многочисленные вопросы. Мы снова имеем дело с „фирменной“ методологией УВКПЧ и НМПЧУ по сбору так называемых доказательств, которые в основном базируются на принципе „имеются основания полагать“», — отмечает она. По ее словам, такой подход УВКПЧ к событиям на Украине уже не удивляет, так как управление не замечало преступлений Киева на протяжении восьми лет. Ранее Мария Захарова заявила, что Берлин и западные страны не собирались исполнять Минские соглашения. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы дать Украине время «стать сильнее», передает телеканал 360. Мария Захарова назвала слова Ангелы Меркель заявкой на трибунал.