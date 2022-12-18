Зеленский одной фразой обозначил реальное положение дел на Украине

18 декабря 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подтвердил бедственное положение своей страны, считает Адам Туз Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обращение президента Украины Владимира Зеленского к беженцам с просьбой не возвращаться в страну говорит о ее бедственном положении. Об этом заявил экономист Адам Туз. «Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», — подчеркнул автор в материале Foreign Policy. Он отметил, что данное заявление звучит очень красноречиво. Ранее URA.RU сообщало, что на одном из железнодорожных вокзалов Киева установили елку, зажечь которую можно, только крутя педали. Сообщалось также, что девять областей Украины остались без электричества. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Украина осталась без электричества после того, как РФ начала массированные удары по инфраструктуре всей украинской территории. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к беженцам с просьбой не возвращаться в страну говорит о ее бедственном положении. Об этом заявил экономист Адам Туз. «Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», — подчеркнул автор в материале Foreign Policy. Он отметил, что данное заявление звучит очень красноречиво. Ранее URA.RU сообщало, что на одном из железнодорожных вокзалов Киева установили елку, зажечь которую можно, только крутя педали. Сообщалось также, что девять областей Украины остались без электричества. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Украина осталась без электричества после того, как РФ начала массированные удары по инфраструктуре всей украинской территории. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту.