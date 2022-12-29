В Екатеринбурге соберут кредиторов сына челябинского экс-губернатора Дубровского

29 декабря 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Кредиторы обсудят судьбу Александра Дубровского (в центре) Фото: Илья Московец © URA.RU Арбитражный управляющий Сергей Бурмистров проведет 10 января 2023 года в Екатеринбурге собрание кредиторов Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в базе сервиса СБИС. «Начало регистрации: 10 января 2023 года 09 часов 30 минут по местному времени. Окончание регистрации: 10 января 2023 г. 10 часов 00 минут по местному времени. Повестка дня собрания кредиторов: 1. Утверждение плана реструктуризации долгов гражданина Дубровского А.Б», — говорится в документе. Дубровский-младший был признан банкротом 25 января. Заявление о признании финансово-несостоятельным он подал сам. 27 января суд назначил сыну бывшего главы региона арбитражного управляющего Бурмистрова. К тому времени долги приблизились к 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства семейной фирмы ПО «Монтажник» (Магнитогорск). В кредиторы также заявились его сестра Анна Дубровская и фирма «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель его отца Александр Пичугин. Затем к ним присоединилась и супруга бизнесмена Ирина Дубровская. Позже претензии выставили налоговики, банк «КУБ» и «Челиндбанк». На средства Дубровского-младшего приставы наложили арест. Кредиторы могут принять участие в собрание в режиме ВКС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный управляющий Сергей Бурмистров проведет 10 января 2023 года в Екатеринбурге собрание кредиторов Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в базе сервиса СБИС. «Начало регистрации: 10 января 2023 года 09 часов 30 минут по местному времени. Окончание регистрации: 10 января 2023 г. 10 часов 00 минут по местному времени. Повестка дня собрания кредиторов: 1. Утверждение плана реструктуризации долгов гражданина Дубровского А.Б», — говорится в документе. Дубровский-младший был признан банкротом 25 января. Заявление о признании финансово-несостоятельным он подал сам. 27 января суд назначил сыну бывшего главы региона арбитражного управляющего Бурмистрова. К тому времени долги приблизились к 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства семейной фирмы ПО «Монтажник» (Магнитогорск). В кредиторы также заявились его сестра Анна Дубровская и фирма «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель его отца Александр Пичугин. Затем к ним присоединилась и супруга бизнесмена Ирина Дубровская. Позже претензии выставили налоговики, банк «КУБ» и «Челиндбанк». На средства Дубровского-младшего приставы наложили арест. Кредиторы могут принять участие в собрание в режиме ВКС.