Спецкор URA.RU исполнил новогоднее желание мальчика из Запорожья

Мальчику Вове из Запорожья подарили шведскую стенку
Специальный корреспондент URA.RU Сергей Саблин поздравил юного спортсмена из Запорожья с Новым годом. Мальчику подарили шведскую стенку.
Юный спортсмен из Запорожья по имени Вова сильно мечтал о такой шведской стенке с канатом и кольцами. Среди прочего, Вове подарили большое количество машинок. Свое желание мальчик оставил на «Елке желаний», которое и отыскал спецкор URA.RU. Семья мальчика также не осталась без своего подарка. Близким мальчика подарили праздничный торт.
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