Спецкор URA.RU исполнил новогоднее желание мальчика из Запорожья

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Мальчику Вове из Запорожья подарили шведскую стенку Фото:

Специальный корреспондент URA.RU Сергей Саблин поздравил юного спортсмена из Запорожья с Новым годом. Мальчику подарили шведскую стенку.

Юный спортсмен из Запорожья по имени Вова сильно мечтал о такой шведской стенке с канатом и кольцами. Среди прочего, Вове подарили большое количество машинок. Свое желание мальчик оставил на «Елке желаний», которое и отыскал спецкор URA.RU. Семья мальчика также не осталась без своего подарка. Близким мальчика подарили праздничный торт.

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Специальный корреспондент URA.RU Сергей Саблин поздравил юного спортсмена из Запорожья с Новым годом. Мальчику подарили шведскую стенку. Юный спортсмен из Запорожья по имени Вова сильно мечтал о такой шведской стенке с канатом и кольцами. Среди прочего, Вове подарили большое количество машинок. Свое желание мальчик оставил на «Елке желаний», которое и отыскал спецкор URA.RU. Семья мальчика также не осталась без своего подарка. Близким мальчика подарили праздничный торт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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