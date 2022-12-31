Спецкор URA.RU исполнил новогоднее желание мальчика из Запорожья

31 декабря 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Мальчику Вове из Запорожья подарили шведскую стенку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Специальный корреспондент URA.RU Сергей Саблин поздравил юного спортсмена из Запорожья с Новым годом. Мальчику подарили шведскую стенку. Юный спортсмен из Запорожья по имени Вова сильно мечтал о такой шведской стенке с канатом и кольцами. Среди прочего, Вове подарили большое количество машинок. Свое желание мальчик оставил на «Елке желаний», которое и отыскал спецкор URA.RU. Семья мальчика также не осталась без своего подарка. Близким мальчика подарили праздничный торт.

Специальный корреспондент URA.RU Сергей Саблин поздравил юного спортсмена из Запорожья с Новым годом. Мальчику подарили шведскую стенку. Юный спортсмен из Запорожья по имени Вова сильно мечтал о такой шведской стенке с канатом и кольцами. Среди прочего, Вове подарили большое количество машинок. Свое желание мальчик оставил на «Елке желаний», которое и отыскал спецкор URA.RU. Семья мальчика также не осталась без своего подарка. Близким мальчика подарили праздничный торт.