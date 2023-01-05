Лукашенко начал подгонять ответственных за общую задумку с Россией

Лукашенко призвал ускорить строительство портов для торговли с Россией

05 января 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Лукашенко призвал ускорить начало торговли с Россией через собственные порты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Строительство белорусских портов для ведения торговли с Россией должно быть ускорено. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. «Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», — заявил Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции. Его цитирует издание БелТА. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям, передает RT. Принятие данного документа должно стать важным звеном в работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов.

Строительство белорусских портов для ведения торговли с Россией должно быть ускорено. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. «Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», — заявил Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции. Его цитирует издание БелТА. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям, передает RT. Принятие данного документа должно стать важным звеном в работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов.