Лукашенко начал подгонять ответственных за общую задумку с Россией

Лукашенко призвал ускорить строительство портов для торговли с Россией
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко призвал ускорить начало торговли с Россией через собственные порты Фото:

Строительство белорусских портов для ведения торговли с Россией должно быть ускорено. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», — заявил Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции. Его цитирует издание БелТА.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям, передает RT. Принятие данного документа должно стать важным звеном в работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов.

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Строительство белорусских портов для ведения торговли с Россией должно быть ускорено. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. «Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», — заявил Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции. Его цитирует издание БелТА. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям, передает RT. Принятие данного документа должно стать важным звеном в работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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