Лукашенко начал подгонять ответственных за общую задумку с Россией

Лукашенко призвал ускорить начало торговли с Россией через собственные порты
Строительство белорусских портов для ведения торговли с Россией должно быть ускорено. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», — заявил Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции. Его цитирует издание БелТА.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям, передает RT. Принятие данного документа должно стать важным звеном в работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов.
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