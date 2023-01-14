Юрист предупредила россиян о риске потерять имущество

Юрист Кудерко: недвижимое имущество могут отнять, если его не используют по назначению

15 января 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Юрист Кудренко предупредила россиян, что недвижимым имуществом следует распоряжаться по назначению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если собственник не будет использовать недвижимое имущество по назначению, то его могут отнять. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко. С начала марта текущего года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ, которые нацелены на регулирование прав собственности на здания, сооружения, объекты незаконченного строительства, помещения и места для авто. «Если недвижимые объекты эксплуатируются не по назначению или допускают захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение. После этого будет назначен срок, чтобы устранить имеющиеся нарушения. Если ничего не изменится, объект продадут с торгов через суд», — цитирует «Прайм» юриста Елену Кудерко. Деньги, которые поступят после продажи, будут переданы владельцу. При этом из общей суммы будут вычтены все расходы, связанные с проведением процедуры торгов, и устранением нарушений. Эксперт напомнила, что в 2022 году в ГК РФ были внесены поправки, дающее государству право на принудительный выкуп жилых и нежилых помещений в случае их нецелевого использования. URA.RU ранее писало о том, что в этом году у россиян появиться возможность получить налоговый вычет по расходам на покупку недвижимого имущества. Об этом URA.RU подробно рассказывал генеральный директор ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если собственник не будет использовать недвижимое имущество по назначению, то его могут отнять. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко. С начала марта текущего года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ, которые нацелены на регулирование прав собственности на здания, сооружения, объекты незаконченного строительства, помещения и места для авто. «Если недвижимые объекты эксплуатируются не по назначению или допускают захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение. После этого будет назначен срок, чтобы устранить имеющиеся нарушения. Если ничего не изменится, объект продадут с торгов через суд», — цитирует «Прайм» юриста Елену Кудерко. Деньги, которые поступят после продажи, будут переданы владельцу. При этом из общей суммы будут вычтены все расходы, связанные с проведением процедуры торгов, и устранением нарушений. Эксперт напомнила, что в 2022 году в ГК РФ были внесены поправки, дающее государству право на принудительный выкуп жилых и нежилых помещений в случае их нецелевого использования. URA.RU ранее писало о том, что в этом году у россиян появиться возможность получить налоговый вычет по расходам на покупку недвижимого имущества. Об этом URA.RU подробно рассказывал генеральный директор ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин.