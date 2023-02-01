01 февраля 2023

Поддержавший референдум в Крыму украинский чиновник подал в отставку

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, флаг, ВСУ, украинские военные, stock
Заявление Лиева рассмотрит министр обороны Украины Резников Фото:

Врио руководителя департамента Минобороны Украины Александр Лиев написал заявление об отставке. Об этом сообщает украинское издание «Цензор.НЕТ».

«Я вчера написал ему сообщение, в котором попросил принять мою отставку и сегодня написал заявление», — цитирует слова Лиева издание. Заявление должен рассмотреть министр обороны Украины Алексей Резников.

В марте 2014 года Лиев заявил, что украинским властям следует «легализовать референдум» в Крыму. Позднее он публиковал мнения жителей полуострова о жизни в России, передает RT.

Ранее стало известно о жестких чистках в рядах чиновников Украины. Это произошло после того, как президент страны Владимир Зеленский объявил, что в структурах центральной власти страны начнутся масштабные изменения, в том числе и кадровые. Политик заявил, что это поможет стране избавиться от проблем. Ряд чиновников уже подали заявление об отставке. Кроме того, сообщают о предстоящем смещении с должности министра обороны страны Алексея Резникова.

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Врио руководителя департамента Минобороны Украины Александр Лиев написал заявление об отставке. Об этом сообщает украинское издание «Цензор.НЕТ». «Я вчера написал ему сообщение, в котором попросил принять мою отставку и сегодня написал заявление», — цитирует слова Лиева издание. Заявление должен рассмотреть министр обороны Украины Алексей Резников. В марте 2014 года Лиев заявил, что украинским властям следует «легализовать референдум» в Крыму. Позднее он публиковал мнения жителей полуострова о жизни в России, передает RT. Ранее стало известно о жестких чистках в рядах чиновников Украины. Это произошло после того, как президент страны Владимир Зеленский объявил, что в структурах центральной власти страны начнутся масштабные изменения, в том числе и кадровые. Политик заявил, что это поможет стране избавиться от проблем. Ряд чиновников уже подали заявление об отставке. Кроме того, сообщают о предстоящем смещении с должности министра обороны страны Алексея Резникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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