01 февраля 2023

Эрдоган напомнил Финляндии условие для членства в НАТО

Эрдоган: Турция примет Финляндию в НАТО при ее адекватной позиции
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Эрдоган призвал Финляндию занять адекватную позицию Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Анкара примет заявку Финляндии на членство в НАТО, если Хельсинки займет адекватную позицию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Что касается Финляндии, то, как я уже говорил, с Хельсинки у нас нет больших проблем. Если Финляндия продолжит эту позицию, наш ответ тоже будет адекватным», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. При этом, по его словам, Анкара не против вхождения Финляндии в альянс. В конце января Швеция приостановила процесс своего вступления в Североатлантический альянс после религиозного скандала, когда лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег перед посольством Турции в Стокгольме Коран.

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Анкара примет заявку Финляндии на членство в НАТО, если Хельсинки займет адекватную позицию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Что касается Финляндии, то, как я уже говорил, с Хельсинки у нас нет больших проблем. Если Финляндия продолжит эту позицию, наш ответ тоже будет адекватным», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT. Ранее Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. При этом, по его словам, Анкара не против вхождения Финляндии в альянс. В конце января Швеция приостановила процесс своего вступления в Североатлантический альянс после религиозного скандала, когда лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег перед посольством Турции в Стокгольме Коран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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