Эрдоган напомнил Финляндии условие для членства в НАТО

Эрдоган: Турция примет Финляндию в НАТО при ее адекватной позиции

02 февраля 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Эрдоган призвал Финляндию занять адекватную позицию Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Анкара примет заявку Финляндии на членство в НАТО, если Хельсинки займет адекватную позицию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Что касается Финляндии, то, как я уже говорил, с Хельсинки у нас нет больших проблем. Если Финляндия продолжит эту позицию, наш ответ тоже будет адекватным», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT . Ранее Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. При этом, по его словам, Анкара не против вхождения Финляндии в альянс. В конце января Швеция приостановила процесс своего вступления в Североатлантический альянс после религиозного скандала, когда лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег перед посольством Турции в Стокгольме Коран.

Анкара примет заявку Финляндии на членство в НАТО, если Хельсинки займет адекватную позицию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Что касается Финляндии, то, как я уже говорил, с Хельсинки у нас нет больших проблем. Если Финляндия продолжит эту позицию, наш ответ тоже будет адекватным», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT. Ранее Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. При этом, по его словам, Анкара не против вхождения Финляндии в альянс. В конце января Швеция приостановила процесс своего вступления в Североатлантический альянс после религиозного скандала, когда лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег перед посольством Турции в Стокгольме Коран.