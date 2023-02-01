Эрдоган напомнил Финляндии условие для членства в НАТО

Анкара примет заявку Финляндии на членство в НАТО, если Хельсинки займет адекватную позицию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Что касается Финляндии, то, как я уже говорил, с Хельсинки у нас нет больших проблем. Если Финляндия продолжит эту позицию, наш ответ тоже будет адекватным», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. При этом, по его словам, Анкара не против вхождения Финляндии в альянс. В конце января Швеция приостановила процесс своего вступления в Североатлантический альянс после религиозного скандала, когда лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег перед посольством Турции в Стокгольме Коран.
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