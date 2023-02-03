Шарль Мишель заявил, что ЕС платит за поддержку Украины намного больше США

Евросоюз (ЕС), учитывая потрясения на энергетическом рынке и прием украинских беженцев, испытывает гораздо более серьезные экономические проблемы, чем США при осуществлении поддержки Украине. Такое мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы платим гораздо большую экономическую цену, чем США, так как они являются экспортером энергоресурсов», — передает слова Мишеля французский телеканал France 24. Он отметил, что Европа также испытывает жесточайший кризис на своем энергетическом рынке. Европейские власти делают все возможное для решения проблемы с ценами на энергетику, а также заняты вопросом размещения украинских беженцев, заключил Мишель.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин выразил мнение, что дальнейшее оказание помощи Украине приведет ЕС к экономическому обвалу. Также научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао заявил, что европейским странам придется поменять свой взгляд на конфликт на Украине из-за экономического кризиса, передает «Национальная служба новостей».
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Евросоюз (ЕС), учитывая потрясения на энергетическом рынке и прием украинских беженцев, испытывает гораздо более серьезные экономические проблемы, чем США при осуществлении поддержки Украине. Такое мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель. «Мы платим гораздо большую экономическую цену, чем США, так как они являются экспортером энергоресурсов», — передает слова Мишеля французский телеканал France 24. Он отметил, что Европа также испытывает жесточайший кризис на своем энергетическом рынке. Европейские власти делают все возможное для решения проблемы с ценами на энергетику, а также заняты вопросом размещения украинских беженцев, заключил Мишель. Ранее член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин выразил мнение, что дальнейшее оказание помощи Украине приведет ЕС к экономическому обвалу. Также научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао заявил, что европейским странам придется поменять свой взгляд на конфликт на Украине из-за экономического кризиса, передает «Национальная служба новостей».