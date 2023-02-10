В США раскрыли роковую ошибку Украины после распада СССР

WP: отказ Украины от ядерного оружия после распада СССР — роковая ошибка Киева

10 февраля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Отсутствие у Украины ядерного оружия может привести ее к поражению, считает Джон Вольфсталь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказ Украины от ядерного оружия после распада СССР под давлением США и Европы — роковая ошибка Киева, которая может привести к плачевным для страны последствиям по итогам российско-украинского конфликта. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, старший советник группы по ядерному разоружению Global Zero Джон Вольфсталь для издания The Washigton Post. «Любой исход сегодняшнего российско-украинского конфликта, который существенно подорвет долгосрочный суверенитет Украины, станет дополнительным аргументом в пользу того, что Киев совершил роковую ошибку, отказавшись от ядерного оружия [по итогам распада Советского Союза]», — поделился Джон Вольфсталь с изданием . Эксперт отметил, что большую роль в этом сыграли и сами Соединенные Штаты, которые настояли на разоружении Киева и передаче его советского ядерного потенциала России в 1991 году. Ранее российские власти неоднократно намекали, что Россия победит в российско-украинском конфликте, потому что обладает необходимым для этого запасом вооружений. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что ядерные державы никогда в истории не проигрывали в любых противостояниях, а ядерный арсенал России спасает ее.

Отказ Украины от ядерного оружия после распада СССР под давлением США и Европы — роковая ошибка Киева, которая может привести к плачевным для страны последствиям по итогам российско-украинского конфликта. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, старший советник группы по ядерному разоружению Global Zero Джон Вольфсталь для издания The Washigton Post. «Любой исход сегодняшнего российско-украинского конфликта, который существенно подорвет долгосрочный суверенитет Украины, станет дополнительным аргументом в пользу того, что Киев совершил роковую ошибку, отказавшись от ядерного оружия [по итогам распада Советского Союза]», — поделился Джон Вольфсталь с изданием. Эксперт отметил, что большую роль в этом сыграли и сами Соединенные Штаты, которые настояли на разоружении Киева и передаче его советского ядерного потенциала России в 1991 году. Ранее российские власти неоднократно намекали, что Россия победит в российско-украинском конфликте, потому что обладает необходимым для этого запасом вооружений. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что ядерные державы никогда в истории не проигрывали в любых противостояниях, а ядерный арсенал России спасает ее.