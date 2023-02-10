В США раскрыли роковую ошибку Украины после распада СССР

WP: отказ Украины от ядерного оружия после распада СССР — роковая ошибка Киева
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Официальный сайт президента Украины. Москва, техника, учения, ВСУ
Отсутствие у Украины ядерного оружия может привести ее к поражению, считает Джон Вольфсталь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отказ Украины от ядерного оружия после распада СССР под давлением США и Европы — роковая ошибка Киева, которая может привести к плачевным для страны последствиям по итогам российско-украинского конфликта. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, старший советник группы по ядерному разоружению Global Zero Джон Вольфсталь для издания The Washigton Post.

«Любой исход сегодняшнего российско-украинского конфликта, который существенно подорвет долгосрочный суверенитет Украины, станет дополнительным аргументом в пользу того, что Киев совершил роковую ошибку, отказавшись от ядерного оружия [по итогам распада Советского Союза]», — поделился Джон Вольфсталь с изданием. Эксперт отметил, что большую роль в этом сыграли и сами Соединенные Штаты, которые настояли на разоружении Киева и передаче его советского ядерного потенциала России в 1991 году.

Ранее российские власти неоднократно намекали, что Россия победит в российско-украинском конфликте, потому что обладает необходимым для этого запасом вооружений. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что ядерные державы никогда в истории не проигрывали в любых противостояниях, а ядерный арсенал России спасает ее.

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Отказ Украины от ядерного оружия после распада СССР под давлением США и Европы — роковая ошибка Киева, которая может привести к плачевным для страны последствиям по итогам российско-украинского конфликта. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, старший советник группы по ядерному разоружению Global Zero Джон Вольфсталь для издания The Washigton Post. «Любой исход сегодняшнего российско-украинского конфликта, который существенно подорвет долгосрочный суверенитет Украины, станет дополнительным аргументом в пользу того, что Киев совершил роковую ошибку, отказавшись от ядерного оружия [по итогам распада Советского Союза]», — поделился Джон Вольфсталь с изданием. Эксперт отметил, что большую роль в этом сыграли и сами Соединенные Штаты, которые настояли на разоружении Киева и передаче его советского ядерного потенциала России в 1991 году. Ранее российские власти неоднократно намекали, что Россия победит в российско-украинском конфликте, потому что обладает необходимым для этого запасом вооружений. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что ядерные державы никогда в истории не проигрывали в любых противостояниях, а ядерный арсенал России спасает ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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