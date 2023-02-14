МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

14 февраля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Уже два месяца в МИД Польши не работают выпускники МГИМО, рассказал Збигнев Рау Фото: официальный сайт МИД Польши Всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из МИД Польши. Об этом сообщил глава министерства Збигнев Рау. «[Российских выпускников МГИМО] больше нет», — рассказал Збигнев Рау, комментируя массовые увольнения работников с дипломами МГИМО из МИД Польши. Его слова приводит польское издание Gazeta Polska Codziennie . Он отметил, что выпускники МГИМО уже два месяца не работают в министерстве иностранных дел. Збигнев Рау уточнил, что увольнение российских сотрудников связанно с процессом декоммунизации в Польше. Процесс начался с законов о люстрации (законодательные ограничения для представителей прежней власти — прим. ред.), выпущенных в 1998 и в 2006 годах. В 2018 году бывший глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович тоже уволил всех выпускников МГИМО. Свое решение он аргументировал тем, что российские выпускники имеют связь с советским прошлым.

Всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из МИД Польши. Об этом сообщил глава министерства Збигнев Рау. «[Российских выпускников МГИМО] больше нет», — рассказал Збигнев Рау, комментируя массовые увольнения работников с дипломами МГИМО из МИД Польши. Его слова приводит польское издание Gazeta Polska Codziennie. Он отметил, что выпускники МГИМО уже два месяца не работают в министерстве иностранных дел. Збигнев Рау уточнил, что увольнение российских сотрудников связанно с процессом декоммунизации в Польше. Процесс начался с законов о люстрации (законодательные ограничения для представителей прежней власти — прим. ред.), выпущенных в 1998 и в 2006 годах. В 2018 году бывший глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович тоже уволил всех выпускников МГИМО. Свое решение он аргументировал тем, что российские выпускники имеют связь с советским прошлым.