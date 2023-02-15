Иммунолог: жители городов тяжелее переносят грипп и COVID

16 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Покинув город, больной быстрее сможет победить грипп, сказала Айшат Идармачева Фото: Илья Московец © URA.RU Загрязненный воздух в крупных городах и промышленных центрах усугубляет течение гриппа, ОРВИ и коронавируса у больного из-за мелких частиц, которые оседают в легких. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева. «Загрязнение воздуха усугубляет течение гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций. У тех, кто болеет ОРВИ, на фоне загрязненного воздуха, чаще наблюдаются тяжелые осложнения вирусной пневмонии: присоединение бактериальной инфекции, атипичных возбудителей пневмонии и даже фиброза легких. Кроме того, у пациентов возрастает риск возникновения бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких. В группу риска попадают городские жители, особенно дети до трех лет, люди старше 65 лет, а также пациенты, которые уже имеют легочные заболевания», — сказала Айшат Идармачева. По ее словам, из-за плохого качества воздуха организму приходится бороться с двумя проблемами одновременно. «Вредные частицы загрязненного воздуха, имея маленькие размеры, проникают глубоко в легкие больного и „застревают“ между тканями, затрудняя обмен кислорода и углекислого газа. Организм пациента воспринимает чужеродные частицы так же, как инфекцию, вызывая тем самым избыточное воспаление без направленного действия на патоген. Таким образом, во время вирусной инфекции иммунной системе приходится делать двойную работу — бороться не только с самим вирусом, но и с застрявшими частицами загрязненного воздуха. Если вы хотите быстрее восстановиться после гриппа или COVID-19, лучше уехать из города в деревню», — объяснила врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Загрязненный воздух в крупных городах и промышленных центрах усугубляет течение гриппа, ОРВИ и коронавируса у больного из-за мелких частиц, которые оседают в легких. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева. «Загрязнение воздуха усугубляет течение гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций. У тех, кто болеет ОРВИ, на фоне загрязненного воздуха, чаще наблюдаются тяжелые осложнения вирусной пневмонии: присоединение бактериальной инфекции, атипичных возбудителей пневмонии и даже фиброза легких. Кроме того, у пациентов возрастает риск возникновения бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких. В группу риска попадают городские жители, особенно дети до трех лет, люди старше 65 лет, а также пациенты, которые уже имеют легочные заболевания», — сказала Айшат Идармачева. По ее словам, из-за плохого качества воздуха организму приходится бороться с двумя проблемами одновременно. «Вредные частицы загрязненного воздуха, имея маленькие размеры, проникают глубоко в легкие больного и „застревают“ между тканями, затрудняя обмен кислорода и углекислого газа. Организм пациента воспринимает чужеродные частицы так же, как инфекцию, вызывая тем самым избыточное воспаление без направленного действия на патоген. Таким образом, во время вирусной инфекции иммунной системе приходится делать двойную работу — бороться не только с самим вирусом, но и с застрявшими частицами загрязненного воздуха. Если вы хотите быстрее восстановиться после гриппа или COVID-19, лучше уехать из города в деревню», — объяснила врач.