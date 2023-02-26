Врачи сообщили об улучшении состояния Костомарова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Состояние спортсмена Романа Костомарова стабилизируется Фото:
новость из сюжета
Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров идет на поправку, показатели его анализов улучшились. Об этом сообщили врачи.

«По данным к этой минуте, спортсмен стабилен. Выяснилось, что показатели улучшались и минувшим вечером, и ночью», — передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники. Врачи продолжают наблюдать за спортсменом.

Ранее Роман Костомаров попал в реанимацию. В начале января у него диагностировали пневмонию, которая дала осложнения. У Костомарова началась гангрена, спортсмен пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей на конечностях.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Фигурист Роман Костомаров идет на поправку, показатели его анализов улучшились. Об этом сообщили врачи. «По данным к этой минуте, спортсмен стабилен. Выяснилось, что показатели улучшались и минувшим вечером, и ночью», — передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники. Врачи продолжают наблюдать за спортсменом. Ранее Роман Костомаров попал в реанимацию. В начале января у него диагностировали пневмонию, которая дала осложнения. У Костомарова началась гангрена, спортсмен пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей на конечностях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...