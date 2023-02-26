Врачи сообщили об улучшении состояния Костомарова

Фигурист Роман Костомаров идет на поправку, показатели его анализов улучшились. Об этом сообщили врачи.
«По данным к этой минуте, спортсмен стабилен. Выяснилось, что показатели улучшались и минувшим вечером, и ночью», — передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники. Врачи продолжают наблюдать за спортсменом.
Ранее Роман Костомаров попал в реанимацию. В начале января у него диагностировали пневмонию, которая дала осложнения. У Костомарова началась гангрена, спортсмен пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей на конечностях.
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