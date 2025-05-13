Зеленского уличили во лжи из-за его собственного указа о запрете переговоров с Путиным

В словах главы Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что только он имеет право проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, нашли нестыковки с законом. В его указе от 2022 года не содержится никаких исключений, кто может, а кто нет, общаться с российским лидером.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — говорится в документе. Его приводит RT. В нем не содержится никаких исключений относительно того, кто может вести подобные переговоры. При этом сам указ до сих пор не отменен и остается в силе.
Указ был подписан Зеленским 4 октября 2022 года. Официальный текст документа размещен на сайте президента Украины.
Ранее Владимир Зеленский опроверг свой закон о запрете переговоров с Путиным, заявив, что он не распространяется на него. Он подчеркнул, что только он имеет право вести переговоры по суверенитету Украины и никто другой. Глава Украины также выразил готовность встретиться с Путиным для поиска путей к завершению конфликта: «Мы хотим договориться о начале окончания войны».
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