Зеленского уличили во лжи из-за его собственного указа о запрете переговоров с Путиным

В словах Зеленского о переговорах с Путиным нашли нестыковки с законом
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Зеленского поймали на лжи после его слов о переговорах с Путиным
Зеленского поймали на лжи после его слов о переговорах с Путиным Фото:

В словах главы Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что только он имеет право проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, нашли нестыковки с законом. В его указе от 2022 года не содержится никаких исключений, кто может, а кто нет, общаться с российским лидером.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — говорится в документе. Его приводит RT. В нем не содержится никаких исключений относительно того, кто может вести подобные переговоры. При этом сам указ до сих пор не отменен и остается в силе.

Указ был подписан Зеленским 4 октября 2022 года. Официальный текст документа размещен на сайте президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский опроверг свой закон о запрете переговоров с Путиным, заявив, что он не распространяется на него. Он подчеркнул, что только он имеет право вести переговоры по суверенитету Украины и никто другой. Глава Украины также выразил готовность встретиться с Путиным для поиска путей к завершению конфликта: «Мы хотим договориться о начале окончания войны».

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В словах главы Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что только он имеет право проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, нашли нестыковки с законом. В его указе от 2022 года не содержится никаких исключений, кто может, а кто нет, общаться с российским лидером. «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — говорится в документе. Его приводит RT. В нем не содержится никаких исключений относительно того, кто может вести подобные переговоры. При этом сам указ до сих пор не отменен и остается в силе. Указ был подписан Зеленским 4 октября 2022 года. Официальный текст документа размещен на сайте президента Украины. Ранее Владимир Зеленский опроверг свой закон о запрете переговоров с Путиным, заявив, что он не распространяется на него. Он подчеркнул, что только он имеет право вести переговоры по суверенитету Украины и никто другой. Глава Украины также выразил готовность встретиться с Путиным для поиска путей к завершению конфликта: «Мы хотим договориться о начале окончания войны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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