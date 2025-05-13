Генсек НАТО заговорил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

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Рютте заявил, что сейчас появилось реальное окно возможностей для прогресса к миру
Рютте заявил, что сейчас появилось реальное окно возможностей для прогресса к миру Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил оптимизм относительно возможности достижения мира в Украине. Встреча прошла в преддверии предстоящего саммита НАТО.

«Провел прекрасную встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к саммиту (НАТО — ред.) в следующем месяце, который призван сохранить прочность альянса. Турция является верным и мощным союзником. Мы также обсудили Украину, где открылось реальное окно возможностей для прогресса к миру», — заявил Рютте в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал важность проведения инклюзивных мирных переговоров по Украине и предупреждал о риске возможных провокаций, способных сорвать диалог. В феврале он предлагал организовать такие переговоры в Анкаре, отмечая необходимость искреннего стремления обеих сторон к завершению конфликта и укреплению взаимного доверия.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил оптимизм относительно возможности достижения мира в Украине. Встреча прошла в преддверии предстоящего саммита НАТО. «Провел прекрасную встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к саммиту (НАТО — ред.) в следующем месяце, который призван сохранить прочность альянса. Турция является верным и мощным союзником. Мы также обсудили Украину, где открылось реальное окно возможностей для прогресса к миру», — заявил Рютте в сообщении, опубликованном в социальной сети X. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал важность проведения инклюзивных мирных переговоров по Украине и предупреждал о риске возможных провокаций, способных сорвать диалог. В феврале он предлагал организовать такие переговоры в Анкаре, отмечая необходимость искреннего стремления обеих сторон к завершению конфликта и укреплению взаимного доверия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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