В России решили упростить признание бойцов СВО пропавшими без вести и погибшими

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму проект о статусе военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Госдуму внесли законопроект об упрощении признания бойцов на спецоперации пропавшими без вести и погибшими. Соответствующее предложение внесла рабочая группа по вопросам СВО.

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В Госдуму внесли законопроект об упрощении признания бойцов на спецоперации пропавшими без вести и погибшими. Соответствующее предложение внесла рабочая группа по вопросам СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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