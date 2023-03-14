В России решили упростить признание бойцов СВО пропавшими без вести и погибшими

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму проект о статусе военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Госдуму внесли законопроект об упрощении признания бойцов на спецоперации пропавшими без вести и погибшими. Соответствующее предложение внесла рабочая группа по вопросам СВО.
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