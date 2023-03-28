Депутат Госдумы Белик предрек Украине поражение из-за использования снарядов с ураном

28 марта 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Из-за снарядов с обедненным ураном на украинской земле ничего не вырастет, сказал Дмитрий Белик Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина проиграет, если будет использовать снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, после эксплуатации этих боеприпасов на украинской земле никогда ничего не вырастет. «Главной проигравшей стороной все равно остается Украина и ее плодородные черноземы. А после применения снарядов с обедненным ураном там не вырастет больше ничего», — сказал Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, Западу безразлична судьба украинского народа. Политик также заявил, что низкая поддержка петиции о запрете опасных боеприпасах является результатом пропаганды. Он подчеркнул, что население Украины продолжает верить в «чудо-оружие НАТО». Ранее Великобритания объявила о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды осудила такое решение. По словам специалистов, эксплуатация таких боеприпасов приводит к загрязнению окружающей среды, передает деловое издание «Взгляд». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от применения снарядов, пострадает не только сторона, против которых они будут использоваться. Позже на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить боеприпасы с обедненным ураном, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина проиграет, если будет использовать снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, после эксплуатации этих боеприпасов на украинской земле никогда ничего не вырастет. «Главной проигравшей стороной все равно остается Украина и ее плодородные черноземы. А после применения снарядов с обедненным ураном там не вырастет больше ничего», — сказал Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, Западу безразлична судьба украинского народа. Политик также заявил, что низкая поддержка петиции о запрете опасных боеприпасах является результатом пропаганды. Он подчеркнул, что население Украины продолжает верить в «чудо-оружие НАТО». Ранее Великобритания объявила о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды осудила такое решение. По словам специалистов, эксплуатация таких боеприпасов приводит к загрязнению окружающей среды, передает деловое издание «Взгляд». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от применения снарядов, пострадает не только сторона, против которых они будут использоваться. Позже на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить боеприпасы с обедненным ураном, пишет RT.