Колян из «Реальных пацанов» рискнул назвать звездного бойца «Лысого Хищника» клоуном

Российский актер Николай Наумов, который играл в сериале «Реальные пацаны», пошутил над российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым с прозвищем «Лысый Хищник». Актер назвал его клоуном, о чем рассказал комик Магомед Муртазаалиев во время шоу «Пожалуйста, не рассказывай».
«[Магомед] Муртазаалиев не только посмеялся над „Хищником“, но и заложил своего приятеля и коллегу актера Николая Наумова, известного по сериалу „Реальные пацаны“. Когда коллеги встретились на поединке Исмаилова в цирке Братьев Запашных, Колян (Николай Наумов) не упустил возможности пошутить на профессиональным бойцом и назвал его клоуном», — сообщается в пресс-релизе шоу, которое выходит инклюзивно на канале в
Шоу «Пожалуйста, не рассказывай» построено на том, что гости рассказывают стыдные истории о своих друзьях. Его ведет юморист Алексей Кривеня.
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