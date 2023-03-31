Колян из «Реальных пацанов» рискнул назвать звездного бойца «Лысого Хищника» клоуном

31 марта 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Николай Наумов назвал Магомеда Исмаилова клоуном Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Российский актер Николай Наумов, который играл в сериале «Реальные пацаны», пошутил над российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым с прозвищем «Лысый Хищник». Актер назвал его клоуном, о чем рассказал комик Магомед Муртазаалиев во время шоу «Пожалуйста, не рассказывай». «[Магомед] Муртазаалиев не только посмеялся над „Хищником“, но и заложил своего приятеля и коллегу актера Николая Наумова, известного по сериалу „Реальные пацаны“. Когда коллеги встретились на поединке Исмаилова в цирке Братьев Запашных, Колян (Николай Наумов) не упустил возможности пошутить на профессиональным бойцом и назвал его клоуном», — сообщается в пресс-релизе шоу, которое выходит инклюзивно на канале в Rutube . Шоу «Пожалуйста, не рассказывай» построено на том, что гости рассказывают стыдные истории о своих друзьях. Его ведет юморист Алексей Кривеня. Шоу на Rutube «Пожалйста, не рассказывай!»

Российский актер Николай Наумов, который играл в сериале «Реальные пацаны», пошутил над российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым с прозвищем «Лысый Хищник». Актер назвал его клоуном, о чем рассказал комик Магомед Муртазаалиев во время шоу «Пожалуйста, не рассказывай». «[Магомед] Муртазаалиев не только посмеялся над „Хищником“, но и заложил своего приятеля и коллегу актера Николая Наумова, известного по сериалу „Реальные пацаны“. Когда коллеги встретились на поединке Исмаилова в цирке Братьев Запашных, Колян (Николай Наумов) не упустил возможности пошутить на профессиональным бойцом и назвал его клоуном», — сообщается в пресс-релизе шоу, которое выходит инклюзивно на канале в Rutube. Шоу «Пожалуйста, не рассказывай» построено на том, что гости рассказывают стыдные истории о своих друзьях. Его ведет юморист Алексей Кривеня.