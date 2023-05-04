Компания-владелец клея «Момент» и шампуней Fa продала свой бизнес в РФ

Концерн Henkel завершил продажу активов в РФ
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Презентация выставки "Герои" в музее ИЗО. Екатеринбург, клей, склейка
Производитель клея «Момент» завершил деятельность в РФ Фото:

Немецкая компания Henkel, под брендом которой выходили клей «Момент» и средства гигиены FA, продала свои активы в России. Об этом сообщили на сайте концерна.

«Выход из предпринимательской деятельности в России завершен», — говорится в сообщении Henkel. Компания выпускала такую продукцию, как клей «Момент», средства гигиены Fa, Taft и Shamtu. Также в числе брендов концерна — чистящие средства «Пемолюкс», Persil, и «Пемос».

Компания работает на территории РФ с 1991 года. Концерн имеет в стране 12 офисов и 11 заводов.

Ранее финансовый директор компании Марко Свобода сообщил о намерении Henkel прекратить деятельность в России. Изначально концерн должен был уйти из РФ до конца 2022 года, напоминает MK.RU. Однако компания заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов 20 апреля 2023 года. Цена продажи концерна составляет 54 миллиарда рублей, пишет RT.

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Немецкая компания Henkel, под брендом которой выходили клей «Момент» и средства гигиены FA, продала свои активы в России. Об этом сообщили на сайте концерна. «Выход из предпринимательской деятельности в России завершен», — говорится в сообщении Henkel. Компания выпускала такую продукцию, как клей «Момент», средства гигиены Fa, Taft и Shamtu. Также в числе брендов концерна — чистящие средства «Пемолюкс», Persil, и «Пемос». Компания работает на территории РФ с 1991 года. Концерн имеет в стране 12 офисов и 11 заводов. Ранее финансовый директор компании Марко Свобода сообщил о намерении Henkel прекратить деятельность в России. Изначально концерн должен был уйти из РФ до конца 2022 года, напоминает MK.RU. Однако компания заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов 20 апреля 2023 года. Цена продажи концерна составляет 54 миллиарда рублей, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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