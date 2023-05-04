Компания-владелец клея «Момент» и шампуней Fa продала свой бизнес в РФ

Немецкая компания Henkel, под брендом которой выходили клей «Момент» и средства гигиены FA, продала свои активы в России. Об этом сообщили на сайте концерна.
«Выход из предпринимательской деятельности в России завершен», — говорится в сообщении Henkel. Компания выпускала такую продукцию, как клей «Момент», средства гигиены Fa, Taft и Shamtu. Также в числе брендов концерна — чистящие средства «Пемолюкс», Persil, и «Пемос».
Компания работает на территории РФ с 1991 года. Концерн имеет в стране 12 офисов и 11 заводов.
Ранее финансовый директор компании Марко Свобода сообщил о намерении Henkel прекратить деятельность в России. Изначально концерн должен был уйти из РФ до конца 2022 года, напоминает MK.RU. Однако компания заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов 20 апреля 2023 года. Цена продажи концерна составляет 54 миллиарда рублей, пишет RT.
Немецкая компания Henkel, под брендом которой выходили клей «Момент» и средства гигиены FA, продала свои активы в России. Об этом сообщили на сайте концерна. «Выход из предпринимательской деятельности в России завершен», — говорится в сообщении Henkel. Компания выпускала такую продукцию, как клей «Момент», средства гигиены Fa, Taft и Shamtu. Также в числе брендов концерна — чистящие средства «Пемолюкс», Persil, и «Пемос». Компания работает на территории РФ с 1991 года. Концерн имеет в стране 12 офисов и 11 заводов. Ранее финансовый директор компании Марко Свобода сообщил о намерении Henkel прекратить деятельность в России. Изначально концерн должен был уйти из РФ до конца 2022 года, напоминает MK.RU. Однако компания заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов 20 апреля 2023 года. Цена продажи концерна составляет 54 миллиарда рублей, пишет RT.