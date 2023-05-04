Компания-владелец клея «Момент» и шампуней Fa продала свой бизнес в РФ

Концерн Henkel завершил продажу активов в РФ

Производитель клея «Момент» завершил деятельность в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Немецкая компания Henkel, под брендом которой выходили клей «Момент» и средства гигиены FA, продала свои активы в России. Об этом сообщили на сайте концерна.

«Выход из предпринимательской деятельности в России завершен», — говорится в сообщении Henkel. Компания выпускала такую продукцию, как клей «Момент», средства гигиены Fa, Taft и Shamtu. Также в числе брендов концерна — чистящие средства «Пемолюкс», Persil, и «Пемос».

Компания работает на территории РФ с 1991 года. Концерн имеет в стране 12 офисов и 11 заводов.