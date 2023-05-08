Какая техника ожидается на Параде Победы 9 мая в Москве. Видео

09 мая 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Танк «Армата» примет участие в Параде Победы 9 Мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве 9 мая состоится торжественный Парад Победы. Участие в шествии примут 125 единиц военной техники. URA.RU собрало самые интересные виды техники, которые проедут по Красной площади. В Параде Победы примет участие легендарный Т-34 — известный во всем мире танк, ставший самой массовой машиной в истории танкостроения и без преувеличения лучшим средним танком Второй мировой войны.

Бронированные автомобили «Тигр-М». Машины предназначены для ведения разведки, патрулирования и огневой поддержки. На сегодняшний день автомобили стоят на вооружении армейского спецназа, ВДВ, мотострелковых войск, военной полиции и ряда силовых структур РФ.

Бронеавтомобиль «ВПК—Урал». Представляет собой многоцелевую машину на двухосном полноприводном шасси с броневым корпусом, вмещающим однообъемную кабину и пригодным для установки дополнительного оснащения. За счет шасси, броневик способен развивать скорость не менее 100 км/ч, преодолевать различные препятствия и броды. При ведении боевых действий в соответствии с доктринами быстрого удара и реагирования такая техника гарантирует высокую скорость перемещения и защиту. Данная техника отлично показала себя в зоне спецоперации на Украине.

Знаменитый ракетный комплекс «Искандер». Предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров. «Искандер-М» использует ракету с увеличенной дальностью свыше 450 километров. В 2019 году завершилось перевооружение войск на этот вариант комплекса.

Зенитная ракетная система С-400. Выполняет задачи уничтожения воздушных и некоторых баллистических целей. Основным преимуществом С-400 перед системами предыдущих модификаций стала более высокая степень автоматизации боевой работы, использование современной элементной базы, возможность интеграции в различные уровни управления не только ВВС, но и других видов Вооруженных сил, а также увеличение числа одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Главной задачей оружия является повышение эффективности группировки ракетных войск стратегического назначения в плане преодоления современных систем противоракетной обороны. «Ярс» представляет собой модификацию «Тополя-М», однако новая ракета получила современные средства прорыва противоракетной обороны.

Танк Т-90М «Прорыв». «Прорыв» представляет собой продвинутую версию Т-90 «Владимир» — самого продаваемого танка 2000-х годов в мире. Благодаря выдающимся характеристикам российский танк остается одним из лучших в мире.

Танк Т-14 «Армата». Танк создан для замены существующих на вооружении Т-72 и Т-90. Этому танку нет аналогов за рубежом, а все компоненты — отечественные. Основное отличие машины от всех существующих на данный момент — это необитаемая башня, весь обзор доверен датчикам и камерам.

В Москве 9 мая состоится торжественный Парад Победы. Участие в шествии примут 125 единиц военной техники. URA.RU собрало самые интересные виды техники, которые проедут по Красной площади.