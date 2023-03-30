Япония вводит новые санкции против России

Япония вводит запрет на экспорт в Россию товаров, укрепляющих промышленность

31 марта 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Из Японии в Россию больше нельзя поставлять компоненты для производства беспилотников Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония опубликовала список товаров, которые не будет поставлять в Россию. Об этом заявили в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Ограничения будут действовать в рамках последнего антироссийского пакета санкций. «Правительство Японии в связи с ситуацией на Украине приняло решение запретить экспорт в РФ компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалов и деталей, которые могут использоваться для производства беспилотников», — передает ТАСС со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Ограничение вступит в силу 7 февраля. Из Японии в Россию больше не будут поставлять стальные и алюминиевые изделия, генераторы и оптоволокно, а также компоненты для авиации. Кроме того, запрет будет действовать на экспорт детских игрушек, головоломок и велосипедов. Сегодня также стало известно, что продлила решение о лишении РФ статуса благоприятствуемой нации. Япония исключила Россию из списка льготного режима год назад, теперь этот статус будет продлен еще на год, передает телеканал 360.

Япония опубликовала список товаров, которые не будет поставлять в Россию. Об этом заявили в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Ограничения будут действовать в рамках последнего антироссийского пакета санкций. «Правительство Японии в связи с ситуацией на Украине приняло решение запретить экспорт в РФ компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалов и деталей, которые могут использоваться для производства беспилотников», — передает ТАСС со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Ограничение вступит в силу 7 февраля. Из Японии в Россию больше не будут поставлять стальные и алюминиевые изделия, генераторы и оптоволокно, а также компоненты для авиации. Кроме того, запрет будет действовать на экспорт детских игрушек, головоломок и велосипедов. Сегодня также стало известно, что продлила решение о лишении РФ статуса благоприятствуемой нации. Япония исключила Россию из списка льготного режима год назад, теперь этот статус будет продлен еще на год, передает телеканал 360.