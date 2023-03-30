Япония вводит новые санкции против России

Япония опубликовала список товаров, которые не будет поставлять в Россию. Об этом заявили в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Ограничения будут действовать в рамках последнего антироссийского пакета санкций.
«Правительство Японии в связи с ситуацией на Украине приняло решение запретить экспорт в РФ компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалов и деталей, которые могут использоваться для производства беспилотников», — передает ТАСС со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Ограничение вступит в силу 7 февраля.
Из Японии в Россию больше не будут поставлять стальные и алюминиевые изделия, генераторы и оптоволокно, а также компоненты для авиации. Кроме того, запрет будет действовать на экспорт детских игрушек, головоломок и велосипедов.
Сегодня также стало известно, что продлила решение о лишении РФ статуса благоприятствуемой нации. Япония исключила Россию из списка льготного режима год назад, теперь этот статус будет продлен еще на год, передает телеканал 360.
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