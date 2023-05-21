В Харьковской области произошли взрывы

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Местные жители сообщили о двух взрывах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько взрывов прозвучало в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — заявил он.

В регионе объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщают, что в Харькове прозвучали два взрыва, зафиксированы прилеты в области, где находятся пункты скопления техники ВСУ.

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Несколько взрывов прозвучало в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. «Снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — заявил он. В регионе объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщают, что в Харькове прозвучали два взрыва, зафиксированы прилеты в области, где находятся пункты скопления техники ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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