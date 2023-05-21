В Харьковской области произошли взрывы

Местные жители сообщили о двух взрывах (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Несколько взрывов прозвучало в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — заявил он.
В регионе объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщают, что в Харькове прозвучали два взрыва, зафиксированы прилеты в области, где находятся пункты скопления техники ВСУ.
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