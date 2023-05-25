Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому искать бомбоубежище после слов о сигнале России

Зеленскому следует купить бункер, заявил пользователь Twitter Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей F-16 Киеву, которые должны стать сигналом для России. Они посоветовали президенту найти бомбоубежище и закупиться йодом.

«Человек, который пишет это, надеюсь, понимает, что истребители F-16 устарели и не станут „фактором, меняющим правила игры“, о котором говорит Украина. Поставка самолетов будет способствовать дальнейшему движению конфликта в сторону ядерного уничтожения. Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом», — заявил один из пользователей.

Другой комментатор заявил, что Зеленский уже проиграл в конфликте с Россией. Он призвал Зеленского перестать мечтать о победе.

«„Самые сильные сигналы со стороны мира?“ Перестань втягивать весь мир в это», — отметил другой владелец аккаунта в Twitter. В первом предложении он процитировал высказывание самого Зеленского. Другой пользователь нашел связь с наркотиками. «Как же сильно наркотики изменили восприятие реальности», — отметил он. Обсуждение завершилось словами, что Зеленскому никто не верит, передает сайт argumenti.ru.

Ранее в минобороны Украины заявили, что страна получит истребители F-16 к осени 2023 года. Однако поставки такой военной техники обернутся для страны логистическим кошмаром. Ведь, помимо передачи самих F-16, важно доставить и целый ряд оборудования. Также Украине важно будет обучить своих солдат, на что уйдет много времени.

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат заявил, что американские истребители будут использоваться для прикрытия отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, F-16 могут применяться для защиты морских путей.