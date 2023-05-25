Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, пашинян никол
Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу, уточнил Никол Пашинян Фото:

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подчеркнул, что у его страны нет претензий к Армении. Об этом сообщалось в ходе заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее Пашинян говорил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, это произойдет при условии гарантий безопасности.

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Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подчеркнул, что у его страны нет претензий к Армении. Об этом сообщалось в ходе заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее Пашинян говорил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, это произойдет при условии гарантий безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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