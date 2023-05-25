Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга

Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу, уточнил Никол Пашинян
Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подчеркнул, что у его страны нет претензий к Армении. Об этом сообщалось в ходе заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее Пашинян говорил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, это произойдет при условии гарантий безопасности.
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