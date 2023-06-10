Свердловские и челябинские бойцы с фронта СВО пообщались с родными по телемосту

10 июня 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Бойцы заверили родных, что всем обеспечены и ни в чем не нуждаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из Свердловской и Челябинской областей с фронта спецоперации на Украине созвонились с родными по телемосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Телемост соединил по видеосвязи военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, и их родственников из Свердловской и Челябинской областей. Военнослужащие в свою очередь рассказали, что они всем обеспечены и ни в чем не нуждаются, а также заверили, что в скором времени победа будет за российской армией», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. По словам пресс-службе ведомства, бойцы с зоны СВО впервые за долгий промежуток времени пообщались с семьями. Родные бойцов пожелали крепкого здоровья и скорейшего возвращение домой. Специальная военная операция проводится с февраля 2022 года, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее агентство рассказывало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе своего контрнаступления из-за воздушного преимущества российской армии.

Бойцы из Свердловской и Челябинской областей с фронта спецоперации на Украине созвонились с родными по телемосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Телемост соединил по видеосвязи военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, и их родственников из Свердловской и Челябинской областей. Военнослужащие в свою очередь рассказали, что они всем обеспечены и ни в чем не нуждаются, а также заверили, что в скором времени победа будет за российской армией», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. По словам пресс-службе ведомства, бойцы с зоны СВО впервые за долгий промежуток времени пообщались с семьями. Родные бойцов пожелали крепкого здоровья и скорейшего возвращение домой. Специальная военная операция проводится с февраля 2022 года, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее агентство рассказывало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе своего контрнаступления из-за воздушного преимущества российской армии.