10 июня 2023

Свердловские и челябинские бойцы с фронта СВО пообщались с родными по телемосту

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
Бойцы заверили родных, что всем обеспечены и ни в чем не нуждаются Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из Свердловской и Челябинской областей с фронта спецоперации на Украине созвонились с родными по телемосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Телемост соединил по видеосвязи военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, и их родственников из Свердловской и Челябинской областей. Военнослужащие в свою очередь рассказали, что они всем обеспечены и ни в чем не нуждаются, а также заверили, что в скором времени победа будет за российской армией», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

По словам пресс-службе ведомства, бойцы с зоны СВО впервые за долгий промежуток времени пообщались с семьями. Родные бойцов пожелали крепкого здоровья и скорейшего возвращение домой.

Специальная военная операция проводится с февраля 2022 года, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее агентство рассказывало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе своего контрнаступления из-за воздушного преимущества российской армии.

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Бойцы из Свердловской и Челябинской областей с фронта спецоперации на Украине созвонились с родными по телемосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Телемост соединил по видеосвязи военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, и их родственников из Свердловской и Челябинской областей. Военнослужащие в свою очередь рассказали, что они всем обеспечены и ни в чем не нуждаются, а также заверили, что в скором времени победа будет за российской армией», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. По словам пресс-службе ведомства, бойцы с зоны СВО впервые за долгий промежуток времени пообщались с семьями. Родные бойцов пожелали крепкого здоровья и скорейшего возвращение домой. Специальная военная операция проводится с февраля 2022 года, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее агентство рассказывало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе своего контрнаступления из-за воздушного преимущества российской армии.
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