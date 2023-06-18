В Госдуме хотят запретить чиновникам ездить на западных автомобилях

Депутат Госдумы Хамзаев предложил пересадить чиновников на отечественные машины

18 июня 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Султан Хамзаев заявил, что иностранные авто для депутатов должны уйти в прошлое Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Такое мнение выразил депутат Госдумы Султан Хамзаев. После принятия соответствующего закона, по его мнению, повысится уровень качества российского автопрома. «Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что иностранные авто для депутатов должны уйти в прошлое. По его мнению, российский автопром после принятия закона выйдет на высокий уровень качества. «Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения», — посчитал он. Хамзаев отметил, что закон будет распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ. Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» хочет привлечь заключенных к работе на производстве. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗА» Максим Соколов. Компания представила новый автомобиль LADA X-Cross 5 в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Машина была собрана вместе с китайским автоконцерном. Об этом рассказал пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Такое мнение выразил депутат Госдумы Султан Хамзаев. После принятия соответствующего закона, по его мнению, повысится уровень качества российского автопрома. «Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что иностранные авто для депутатов должны уйти в прошлое. По его мнению, российский автопром после принятия закона выйдет на высокий уровень качества. «Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения», — посчитал он. Хамзаев отметил, что закон будет распространяться на депутатов Госдумы и сенаторов РФ. Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» хочет привлечь заключенных к работе на производстве. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗА» Максим Соколов. Компания представила новый автомобиль LADA X-Cross 5 в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Машина была собрана вместе с китайским автоконцерном. Об этом рассказал пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.