Силовики начали штурм захваченного банка в Астане. Видео

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Силовые структуры. Пермь, спецсредства, омон в доспехах, разгон беспорядков
Начался штурм здания, в котором захватчик держит заложников Фото:

Сотрудники отряда специального назначения «Арлан» начали штурм захваченного банка Kaspi в Астане. Об этом сообщает корреспондент радио Sputnik с места событий.

«Был сильный хлопок, двери банка сотряслись. И спецназ забежал внутрь», — передает Sputnik Казахстан в Telegram.

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Сотрудники отряда специального назначения «Арлан» начали штурм захваченного банка Kaspi в Астане. Об этом сообщает корреспондент радио Sputnik с места событий. «Был сильный хлопок, двери банка сотряслись. И спецназ забежал внутрь», — передает Sputnik Казахстан в Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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