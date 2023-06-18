Начался штурм здания, в котором захватчик держит заложников
Сотрудники отряда специального назначения «Арлан» начали штурм захваченного банка Kaspi в Астане. Об этом сообщает корреспондент радио Sputnik с места событий.
«Был сильный хлопок, двери банка сотряслись. И спецназ забежал внутрь», — передает Sputnik Казахстан в Telegram.
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