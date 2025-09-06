«Рекомендую всем»: Лариса Долина раскрыла секрет своей фигуры

Российская певица Лариса Долина рассказала, какой продукт для нее является наиболее важным в рационе. По ее словам, таковым является лимон. Об этом она заявила в эфире программы «Секрет на миллион».
«Главный продукт в моей жизни — лимон. Каждое утро на протяжении уже многих лет пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока», — заявила Долина на телеканале НТВ. По ее словам, данный продукт является одной из причин стройности.
Певица также отметила, что ее вес составляет 56,5 кг. Результатом поддержания такой формы является системная работа над собой, а не наследственность. Она объяснила это тем, что склонна к полноте. В связи с этим певица имеет очень строгий режим питания. Последний прием пищи у нее в 14:00.
Ранее Лариса Долина рассказывала, что за последние годы смогла сбросить почти тридцать килограммов, а ее рацион стал максимально ограниченным и продуманным совместно с врачами. К своему 70-летию певица подошла в отличной форме, придерживаясь интервального голодания и исключив из питания многие продукты, включая красное мясо и помидоры.
