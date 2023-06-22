Москва не захотела видеть Макрона на саммите БРИКС

22 июня 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон будет неуместен на саммите БРИКС, заявил Сергей Рябков Фото: Официальный сайт Президента РФ Лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, не должны быть приглашены на саммит БРИКС в августе, включая президента Франции Эммануэля Макрона. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Такой лидер, как президент Франции Эммануэль Макрон неуместен в качестве гостя на БРИКС», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он подчеркнул, что принимающая сторона должна определять круг приглашенных, однако такое решение должно предшествовать консультациям всех участников БРИКС. Рябков также отметил, что присутствие на встрече БРИКС лидеров государств, которые настаивают на изоляции России в международном сообществе и следуют общенациональной линии по нанесению так называемого стратегического поражения, неуместно. Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон рассматривает возможность присутствия на саммите БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в Кремле нет информации о целях, с которыми президент Франции Эммануэль Макрон хочет посетить саммит БРИКС.

Лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, не должны быть приглашены на саммит БРИКС в августе, включая президента Франции Эммануэля Макрона. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Такой лидер, как президент Франции Эммануэль Макрон неуместен в качестве гостя на БРИКС», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он подчеркнул, что принимающая сторона должна определять круг приглашенных, однако такое решение должно предшествовать консультациям всех участников БРИКС. Рябков также отметил, что присутствие на встрече БРИКС лидеров государств, которые настаивают на изоляции России в международном сообществе и следуют общенациональной линии по нанесению так называемого стратегического поражения, неуместно. Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон рассматривает возможность присутствия на саммите БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в Кремле нет информации о целях, с которыми президент Франции Эммануэль Макрон хочет посетить саммит БРИКС.