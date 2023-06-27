Политолог прокомментировал обращение Путина по поводу мятежа Пригожина

Политолог Колташов: в ближайшую неделю Россия примет дополнительные меры после мятежа Пригожина
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин оперативно вмешался в ситуацию с Пригожиным 24 июня Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В ближайшие дни высшее руководство России решит, какие меры нужно принять после мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом заявил политолог Василий Колташов.

«Все-таки остается очень много вопросов. Я думаю, они есть и у президента [России Владимира Путина] сейчас. И решению этих вопросов, я думаю, будет посвящено и совещание, которое сразу последовало после обращения, и последующие действия, которые мы увидим в течение ближайших недель», — заявил Колташов, его слова приводит газета «Известия». Эксперт заявил, что некоторые решения могут не появиться в СМИ.

Спустя двое суток после конца вооруженного мятежа Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Он также заявил, что неудавшийся мятеж показывает, что любая попытка вооруженного переворота обречена на провал.

Мятеж Пригожина продлился чуть меньше суток. Предприниматель обвинил Минобороны в якобы ударе по тылу его частной армии. В военном ведомстве же опровергли его заявления. Пригожин со своей частной армией почти дошел до Москвы. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого Пригожин решил повернуть назад. 27 июня Лукашенко планирует выступить перед журналистами и ответить на всех их вопросы, передает RT.

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В ближайшие дни высшее руководство России решит, какие меры нужно принять после мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом заявил политолог Василий Колташов. «Все-таки остается очень много вопросов. Я думаю, они есть и у президента [России Владимира Путина] сейчас. И решению этих вопросов, я думаю, будет посвящено и совещание, которое сразу последовало после обращения, и последующие действия, которые мы увидим в течение ближайших недель», — заявил Колташов, его слова приводит газета «Известия». Эксперт заявил, что некоторые решения могут не появиться в СМИ. Спустя двое суток после конца вооруженного мятежа Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Он также заявил, что неудавшийся мятеж показывает, что любая попытка вооруженного переворота обречена на провал. Мятеж Пригожина продлился чуть меньше суток. Предприниматель обвинил Минобороны в якобы ударе по тылу его частной армии. В военном ведомстве же опровергли его заявления. Пригожин со своей частной армией почти дошел до Москвы. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого Пригожин решил повернуть назад. 27 июня Лукашенко планирует выступить перед журналистами и ответить на всех их вопросы, передает RT.
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