Украина планирует запретить наличные деньги

28 июня 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Запрет наличных на Украине поможет снизить коррупцию в стране, считает Ростислав Шурма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Украине намерены запретить расчет наличными. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. По его мнению, такая мера позволит бороться с коррупцией в стране. «Мы обсуждаем [полный запрет наличного расчета]. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем», — сказал Ростислав Шурма. Его слова передает EurAsia Daily. Он подчеркнул, что многие осуждают эту идею, заявляя, что это нарушает права человека. Однако по мнению политика, такой шаг значительно снизит уровень коррупции на Украине. Ранее в СМИ начали часто освещать случаи коррупции на Украине. В начале 2023 года в США заявили о намерении выявлять украинских коррупционеров. Причиной тому стало использование военной и гуманитарной помощи Киеву не по назначению, напоминает MK.RU . Также зарубежные издания допустили, что коррупция на украинской стороне может перекинуться на страны Европы, передает RT.

На Украине намерены запретить расчет наличными. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. По его мнению, такая мера позволит бороться с коррупцией в стране. «Мы обсуждаем [полный запрет наличного расчета]. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем», — сказал Ростислав Шурма. Его слова передает EurAsia Daily. Он подчеркнул, что многие осуждают эту идею, заявляя, что это нарушает права человека. Однако по мнению политика, такой шаг значительно снизит уровень коррупции на Украине. Ранее в СМИ начали часто освещать случаи коррупции на Украине. В начале 2023 года в США заявили о намерении выявлять украинских коррупционеров. Причиной тому стало использование военной и гуманитарной помощи Киеву не по назначению, напоминает MK.RU. Также зарубежные издания допустили, что коррупция на украинской стороне может перекинуться на страны Европы, передает RT.