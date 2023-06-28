В Кремле одобрили усилия Ватикана по урегулированию конфликта на Украине

28 июня 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Юрий Ушаков проведет переговоры с Ватиканом, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков 28 июня проведет переговоры с посланником Папы Римского Франциска. Они будут обсуждать ситуацию на Украине и урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла. «[Сегодня, 28 июня] по поручению Путина помощник президента Ушаков проведет переговоры [с посланником Папы Римского] и обсудит с ним ситуацию вокруг конфликта на Украине», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в Кремле высоко ценят усилия Ватикана по разрешению украинского конфликта. Ранее стало известно, что Посланник Ватикана посетит Москву для урегулирования украинского конфликта. Папа Римский неоднократно отмечал, что Ватикан предпринимает шаги по примирению России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призывал Ватикан оказывать помощь Киеву.

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков 28 июня проведет переговоры с посланником Папы Римского Франциска. Они будут обсуждать ситуацию на Украине и урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла. «[Сегодня, 28 июня] по поручению Путина помощник президента Ушаков проведет переговоры [с посланником Папы Римского] и обсудит с ним ситуацию вокруг конфликта на Украине», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в Кремле высоко ценят усилия Ватикана по разрешению украинского конфликта. Ранее стало известно, что Посланник Ватикана посетит Москву для урегулирования украинского конфликта. Папа Римский неоднократно отмечал, что Ватикан предпринимает шаги по примирению России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призывал Ватикан оказывать помощь Киеву.