Директор ЦРУ объявил о «редкой возможности» вербовать больше шпионов в России 01 июля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 + ЦРУ пытается вербовать несогласных с Россией, следует из слов Уильяма Бернса Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация в России позволила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США вербовать больше шпионов в стране. Об этом заявил директор ведомства Уильям Бернс, отмечая, что часть россиян якобы негативно относится к спецоперации. «Недовольство [граждан России спецоперацией] дает выпадающую раз в поколение возможность ЦРУ, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы не позволим этой возможности пропасть», — приводит слова Уильяма Бернса агентство Reuters . В первый год спецоперации президент России Владимир Путин объявил о начале борьбы против западных спецслужб и диверсантов. Он призвал контрразведку РФ максимально сконцентрироваться на этом вопросе. Американские власти продолжают искать пути для вербовки россиян. В мае 2023 года стало известно, что в соцсети Telegram был создан канал ЦРУ. В нем сообщалось, что ведомство рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству. Однако по данным ВЦИОМ от 2022 года, россияне стали больше поддерживать спецоперацию. А поддержку российскому президент Владимиру Путину на май 2023 года выразили 80% граждан. Ситуация в России позволила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США вербовать больше шпионов в стране. Об этом заявил директор ведомства Уильям Бернс, отмечая, что часть россиян якобы негативно относится к спецоперации. «Недовольство [граждан России спецоперацией] дает выпадающую раз в поколение возможность ЦРУ, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы не позволим этой возможности пропасть», — приводит слова Уильяма Бернса агентство Reuters. В первый год спецоперации президент России Владимир Путин объявил о начале борьбы против западных спецслужб и диверсантов. Он призвал контрразведку РФ максимально сконцентрироваться на этом вопросе. Американские власти продолжают искать пути для вербовки россиян. В мае 2023 года стало известно, что в соцсети Telegram был создан канал ЦРУ. В нем сообщалось, что ведомство рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству. Однако по данным ВЦИОМ от 2022 года, россияне стали больше поддерживать спецоперацию. А поддержку российскому президент Владимиру Путину на май 2023 года выразили 80% граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям