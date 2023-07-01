Директор ЦРУ объявил о «редкой возможности» вербовать больше шпионов в России

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ЦРУ пытается вербовать несогласных с Россией, следует из слов Уильяма Бернса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в России позволила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США вербовать больше шпионов в стране. Об этом заявил директор ведомства Уильям Бернс, отмечая, что часть россиян якобы негативно относится к спецоперации.

«Недовольство [граждан России спецоперацией] дает выпадающую раз в поколение возможность ЦРУ, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы не позволим этой возможности пропасть», — приводит слова Уильяма Бернса агентство Reuters.

В первый год спецоперации президент России Владимир Путин объявил о начале борьбы против западных спецслужб и диверсантов. Он призвал контрразведку РФ максимально сконцентрироваться на этом вопросе.

Американские власти продолжают искать пути для вербовки россиян. В мае 2023 года стало известно, что в соцсети Telegram был создан канал ЦРУ. В нем сообщалось, что ведомство рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству. Однако по данным ВЦИОМ от 2022 года, россияне стали больше поддерживать спецоперацию. А поддержку российскому президент Владимиру Путину на май 2023 года выразили 80% граждан.

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Ситуация в России позволила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США вербовать больше шпионов в стране. Об этом заявил директор ведомства Уильям Бернс, отмечая, что часть россиян якобы негативно относится к спецоперации. «Недовольство [граждан России спецоперацией] дает выпадающую раз в поколение возможность ЦРУ, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы не позволим этой возможности пропасть», — приводит слова Уильяма Бернса агентство Reuters. В первый год спецоперации президент России Владимир Путин объявил о начале борьбы против западных спецслужб и диверсантов. Он призвал контрразведку РФ максимально сконцентрироваться на этом вопросе. Американские власти продолжают искать пути для вербовки россиян. В мае 2023 года стало известно, что в соцсети Telegram был создан канал ЦРУ. В нем сообщалось, что ведомство рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству. Однако по данным ВЦИОМ от 2022 года, россияне стали больше поддерживать спецоперацию. А поддержку российскому президент Владимиру Путину на май 2023 года выразили 80% граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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