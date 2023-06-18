Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад обрек бойцов ВСУ на самоубийство

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Нато.вооружение. техника. stock, ВСУ, чвк, наемник, stock
НАТО обрекает ВСУ на самоубийство, поддерживая конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО обрекает Вооруженные силы Украины (ВСУ) на самоубийство, поддерживая конфликт. Альянс это делает из-за желания показать России единство Запада. Об этом сообщает экс аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство», — рассказал Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он подчеркнул, что Запад совершает ошибку, отправляя украинских военных на обучение к странам НАТО. У каждой из них собственные стандарты обучения и это мешает общей координации ВСУ. Запад поддерживает конфликт на Украине из желания показать свое единство.

Ранее украинский офицер Сергей Осачук рассказал, что Вооруженные силы Украины не могут продвинуться дальше в ходе своего наступления. ВС РФ им успешно противостоят. США и другие страны Запада поддерживают Киев с начала спецоперации. Они занимаются обучением украинских военных, а также поставляют им вооружение и технику.

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НАТО обрекает Вооруженные силы Украины (ВСУ) на самоубийство, поддерживая конфликт. Альянс это делает из-за желания показать России единство Запада. Об этом сообщает экс аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство», — рассказал Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он подчеркнул, что Запад совершает ошибку, отправляя украинских военных на обучение к странам НАТО. У каждой из них собственные стандарты обучения и это мешает общей координации ВСУ. Запад поддерживает конфликт на Украине из желания показать свое единство. Ранее украинский офицер Сергей Осачук рассказал, что Вооруженные силы Украины не могут продвинуться дальше в ходе своего наступления. ВС РФ им успешно противостоят. США и другие страны Запада поддерживают Киев с начала спецоперации. Они занимаются обучением украинских военных, а также поставляют им вооружение и технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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