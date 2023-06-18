Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад обрек бойцов ВСУ на самоубийство

18 июня 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

НАТО обрекает ВСУ на самоубийство, поддерживая конфликт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО обрекает Вооруженные силы Украины (ВСУ) на самоубийство, поддерживая конфликт. Альянс это делает из-за желания показать России единство Запада. Об этом сообщает экс аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство», — рассказал Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он подчеркнул, что Запад совершает ошибку, отправляя украинских военных на обучение к странам НАТО. У каждой из них собственные стандарты обучения и это мешает общей координации ВСУ. Запад поддерживает конфликт на Украине из желания показать свое единство. Ранее украинский офицер Сергей Осачук рассказал, что Вооруженные силы Украины не могут продвинуться дальше в ходе своего наступления. ВС РФ им успешно противостоят. США и другие страны Запада поддерживают Киев с начала спецоперации. Они занимаются обучением украинских военных, а также поставляют им вооружение и технику.

НАТО обрекает Вооруженные силы Украины (ВСУ) на самоубийство, поддерживая конфликт. Альянс это делает из-за желания показать России единство Запада. Об этом сообщает экс аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство», — рассказал Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он подчеркнул, что Запад совершает ошибку, отправляя украинских военных на обучение к странам НАТО. У каждой из них собственные стандарты обучения и это мешает общей координации ВСУ. Запад поддерживает конфликт на Украине из желания показать свое единство. Ранее украинский офицер Сергей Осачук рассказал, что Вооруженные силы Украины не могут продвинуться дальше в ходе своего наступления. ВС РФ им успешно противостоят. США и другие страны Запада поддерживают Киев с начала спецоперации. Они занимаются обучением украинских военных, а также поставляют им вооружение и технику.