НАТО обрекает Вооруженные силы Украины (ВСУ) на самоубийство, поддерживая конфликт. Альянс это делает из-за желания показать России единство Запада. Об этом сообщает экс аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство», — рассказал Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он подчеркнул, что Запад совершает ошибку, отправляя украинских военных на обучение к странам НАТО. У каждой из них собственные стандарты обучения и это мешает общей координации ВСУ. Запад поддерживает конфликт на Украине из желания показать свое единство.
Ранее украинский офицер Сергей Осачук рассказал, что Вооруженные силы Украины не могут продвинуться дальше в ходе своего наступления. ВС РФ им успешно противостоят. США и другие страны Запада поддерживают Киев с начала спецоперации. Они занимаются обучением украинских военных, а также поставляют им вооружение и технику.
НАТО обрекает Вооруженные силы Украины (ВСУ) на самоубийство, поддерживая конфликт. Альянс это делает из-за желания показать России единство Запада. Об этом сообщает экс аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство», — рассказал Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он подчеркнул, что Запад совершает ошибку, отправляя украинских военных на обучение к странам НАТО. У каждой из них собственные стандарты обучения и это мешает общей координации ВСУ. Запад поддерживает конфликт на Украине из желания показать свое единство. Ранее украинский офицер Сергей Осачук рассказал, что Вооруженные силы Украины не могут продвинуться дальше в ходе своего наступления. ВС РФ им успешно противостоят. США и другие страны Запада поддерживают Киев с начала спецоперации. Они занимаются обучением украинских военных, а также поставляют им вооружение и технику.