Мишустин назвал главный «драйвер роста» ВВП в 2023 году

Мишустин: ВВП увеличится на 2% из-за обрабатывающей промышленности

05 июля 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

ВВП вырастит на 2%, заявил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Драйвером роста ВВП в России является обрабатывающая промышленность. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин выразил надежду, что по итогам 2023 года ВВП вырастет на 2%. «Мы надеемся на более 2% роста (ВВП — ред. URA.RU). Здесь важно, что является драйвером роста. И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность», — заявил Мишустин.

Драйвером роста ВВП в России является обрабатывающая промышленность. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин выразил надежду, что по итогам 2023 года ВВП вырастет на 2%. «Мы надеемся на более 2% роста (ВВП — ред. URA.RU). Здесь важно, что является драйвером роста. И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность», — заявил Мишустин.