04 июля 2023

Мишустин назвал главный «драйвер роста» ВВП в 2023 году

Мишустин: ВВП увеличится на 2% из-за обрабатывающей промышленности
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил
ВВП вырастит на 2%, заявил Мишустин Фото:

Драйвером роста ВВП в России является обрабатывающая промышленность. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин выразил надежду, что по итогам 2023 года ВВП вырастет на 2%.

«Мы надеемся на более 2% роста (ВВП — ред. URA.RU). Здесь важно, что является драйвером роста. И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность», — заявил Мишустин.

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Драйвером роста ВВП в России является обрабатывающая промышленность. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин выразил надежду, что по итогам 2023 года ВВП вырастет на 2%. «Мы надеемся на более 2% роста (ВВП — ред. URA.RU). Здесь важно, что является драйвером роста. И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность», — заявил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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