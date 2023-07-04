Мишустин назвал главный «драйвер роста» ВВП в 2023 году

ВВП вырастит на 2%, заявил Мишустин
Драйвером роста ВВП в России является обрабатывающая промышленность. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин выразил надежду, что по итогам 2023 года ВВП вырастет на 2%.
«Мы надеемся на более 2% роста (ВВП — ред. URA.RU). Здесь важно, что является драйвером роста. И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность», — заявил Мишустин.
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