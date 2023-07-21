Премьер Польши устроил скандал из-за слов Путина о Сталине

Моравецкий: посла России вызовут в МИД после слов Путина о Сталине

22 июля 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

После слов о роли Сталина в истории Польши Моравецкий объявил о вызове посла РФ в МИД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший глава СССР Иосиф Сталин, по мнению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, был военным преступником. С таким заявлением политик выступил после слов президента России Владимира Путина о заслугах советского лидера перед Польшей. Также Моравецкий объявил о вызове посла РФ в МИД. «Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — написал Моравецкий у себя в Twitter. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Польша обязана Сталину своими западными территориями, которые были ей подарены. Также российский лидер подчеркнул, что польский суверенитет был восстановлен Советским Союзом.

Бывший глава СССР Иосиф Сталин, по мнению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, был военным преступником. С таким заявлением политик выступил после слов президента России Владимира Путина о заслугах советского лидера перед Польшей. Также Моравецкий объявил о вызове посла РФ в МИД. «Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — написал Моравецкий у себя в Twitter. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Польша обязана Сталину своими западными территориями, которые были ей подарены. Также российский лидер подчеркнул, что польский суверенитет был восстановлен Советским Союзом.