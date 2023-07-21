21 июля 2023

Премьер Польши устроил скандал из-за слов Путина о Сталине

Моравецкий: посла России вызовут в МИД после слов Путина о Сталине
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, сталин, кпрф, митинг, коммунистическая партия, коммунисты
После слов о роли Сталина в истории Польши Моравецкий объявил о вызове посла РФ в МИД Фото:

Бывший глава СССР Иосиф Сталин, по мнению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, был военным преступником. С таким заявлением политик выступил после слов президента России Владимира Путина о заслугах советского лидера перед Польшей. Также Моравецкий объявил о вызове посла РФ в МИД.

«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — написал Моравецкий у себя в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Польша обязана Сталину своими западными территориями, которые были ей подарены. Также российский лидер подчеркнул, что польский суверенитет был восстановлен Советским Союзом.

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Бывший глава СССР Иосиф Сталин, по мнению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, был военным преступником. С таким заявлением политик выступил после слов президента России Владимира Путина о заслугах советского лидера перед Польшей. Также Моравецкий объявил о вызове посла РФ в МИД. «Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — написал Моравецкий у себя в Twitter. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Польша обязана Сталину своими западными территориями, которые были ей подарены. Также российский лидер подчеркнул, что польский суверенитет был восстановлен Советским Союзом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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