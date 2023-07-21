Премьер Польши устроил скандал из-за слов Путина о Сталине

Бывший глава СССР Иосиф Сталин, по мнению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, был военным преступником. С таким заявлением политик выступил после слов президента России Владимира Путина о заслугах советского лидера перед Польшей. Также Моравецкий объявил о вызове посла РФ в МИД.
«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — написал Моравецкий у себя в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Польша обязана Сталину своими западными территориями, которые были ей подарены. Также российский лидер подчеркнул, что польский суверенитет был восстановлен Советским Союзом.
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