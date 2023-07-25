Ушаков заявил о готовности России вернуться в зерновую сделку

Помощник президента России Ушаков: зерновая сделка окончательно не свернута
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
РФ возобновит зерновую сделку при исполнении определенных обязательств, заявил Ушаков Фото:
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Россия готова вернуться в зерновую сделку, если обязательства в отношении российской стороны будут реализованы на практике. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге.

«Мы прекратили свое участие в сделке, но готовы вернуться, если обязательства в отношении российской стороны будут реализованы на практике. Сделка окончательно не свернута», — заявил Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.

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По словам Ушакова, Путин планирует визит в Турцию (которая является одним из инициаторов Стамбульских соглашений), в том числе, по вопросам, связанным с зерновой сделкой. Конкретные сроки еще не обговорены.

Ранее в Кремле раскрыли «последнее предложение» ООН по зерновой сделке. Генсек ООН Антониу Гутерриш дал обещание исполнить российскую часть договоренностей, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Россия готова вернуться в зерновую сделку, если обязательства в отношении российской стороны будут реализованы на практике. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге. «Мы прекратили свое участие в сделке, но готовы вернуться, если обязательства в отношении российской стороны будут реализованы на практике. Сделка окончательно не свернута», — заявил Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU. По словам Ушакова, Путин планирует визит в Турцию (которая является одним из инициаторов Стамбульских соглашений), в том числе, по вопросам, связанным с зерновой сделкой. Конкретные сроки еще не обговорены. Ранее в Кремле раскрыли «последнее предложение» ООН по зерновой сделке. Генсек ООН Антониу Гутерриш дал обещание исполнить российскую часть договоренностей, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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