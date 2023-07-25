Ушаков заявил о готовности России вернуться в зерновую сделку

Россия готова вернуться в зерновую сделку, если обязательства в отношении российской стороны будут реализованы на практике. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге.
«Мы прекратили свое участие в сделке, но готовы вернуться, если обязательства в отношении российской стороны будут реализованы на практике. Сделка окончательно не свернута», — заявил Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.
По словам Ушакова, Путин планирует визит в Турцию (которая является одним из инициаторов Стамбульских соглашений), в том числе, по вопросам, связанным с зерновой сделкой. Конкретные сроки еще не обговорены.
Ранее в Кремле раскрыли «последнее предложение» ООН по зерновой сделке. Генсек ООН Антониу Гутерриш дал обещание исполнить российскую часть договоренностей, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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