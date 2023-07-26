В Конгрессе потребовали от Байдена объяснить, чего он добивается на Украине

Конгрессмен Дэвидсон потребовал от Байдена разъяснить миссию США на Украине
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Из уст Байдена все чаще слышны обещания помогать Украине «сколько потребуется» Фото:
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Конгрессу и американскому народу необходимо понять миссию Соединенных Штатов на Украине. Об этом заявил член палаты представителей США и бывший армейский рейнджер Уоррен Дэвидсон, комментируя слова президента Джо Байдена о поддержке Киева.

«Как бывший армейский рейнджер, я понимаю, что без определенной миссии со стороны администрации Байдена невозможно разработать четкие цели, выделить надлежащие ресурсы, привлечь кого-либо к ответственности за неудачу или честно заявить, что „миссия выполнена“», — сказал Уоррен Дэвидсон журналу The American Conservative. Конгрессмен отметил, что от руководства страны все чаще звучат призывы к «более крупному и более мощному» оружию для ВСУ.

По мнению Дэвидсона, если администрация Байдена продолжит повторять призыв «сколько потребуется», не давая конкретики, эти действия могут привезти к тому, что американский народ погрузится в очередную бесконечную войну. «Конгресс и американский народ должны получить заявление о миссии участия Америки в Украине», — заключил политик.

Ранее Уоррен Дэвидсон заявил, что Вашингтон опустошает свои запасы вооружения из-за помощи Украине, пока Китай набирает свою силу, которая может быть применена против США. 19 июля США объявили о еще одном пакете военной помощи Киеву с новыми беспилотниками и зенитно-ракетными комплексами. Его стоимость составила 1,3 миллиарда долларов.

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Конгрессу и американскому народу необходимо понять миссию Соединенных Штатов на Украине. Об этом заявил член палаты представителей США и бывший армейский рейнджер Уоррен Дэвидсон, комментируя слова президента Джо Байдена о поддержке Киева. «Как бывший армейский рейнджер, я понимаю, что без определенной миссии со стороны администрации Байдена невозможно разработать четкие цели, выделить надлежащие ресурсы, привлечь кого-либо к ответственности за неудачу или честно заявить, что „миссия выполнена“», — сказал Уоррен Дэвидсон журналу The American Conservative. Конгрессмен отметил, что от руководства страны все чаще звучат призывы к «более крупному и более мощному» оружию для ВСУ. По мнению Дэвидсона, если администрация Байдена продолжит повторять призыв «сколько потребуется», не давая конкретики, эти действия могут привезти к тому, что американский народ погрузится в очередную бесконечную войну. «Конгресс и американский народ должны получить заявление о миссии участия Америки в Украине», — заключил политик. Ранее Уоррен Дэвидсон заявил, что Вашингтон опустошает свои запасы вооружения из-за помощи Украине, пока Китай набирает свою силу, которая может быть применена против США. 19 июля США объявили о еще одном пакете военной помощи Киеву с новыми беспилотниками и зенитно-ракетными комплексами. Его стоимость составила 1,3 миллиарда долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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