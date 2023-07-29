29 июля 2023

Путин: выход из зерновой сделки не связан с передачей «азовцев»* на Украину

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Президент России Владимир Путин на завершающей пресс-конференции по итогам форума "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
По словам Владимира Путина, передача Киеву командиров «Азова»* не связана с решениями по зерновой сделке Фото:

Выход РФ из зерновой сделки не связан с передачей Анкарой Киеву командиров нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщил лидер России Владимир Путин во время пресс-конференции для журналистов.

«Одно с другим никак не связано», — отметил Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что отказу РФ участвовать в зерновой сделке предшествовала передача Киеву боевиков украинского батальона, сообщает ТАСС. По словам Путина, решение о выходе обосновано трудностями с переводом денег, логистическими сложностями, невозможностью заходить российским судам в порты и прочими проблемами.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Выход РФ из зерновой сделки не связан с передачей Анкарой Киеву командиров нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщил лидер России Владимир Путин во время пресс-конференции для журналистов. «Одно с другим никак не связано», — отметил Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что отказу РФ участвовать в зерновой сделке предшествовала передача Киеву боевиков украинского батальона, сообщает ТАСС. По словам Путина, решение о выходе обосновано трудностями с переводом денег, логистическими сложностями, невозможностью заходить российским судам в порты и прочими проблемами. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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