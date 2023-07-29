Путин: выход из зерновой сделки не связан с передачей «азовцев»* на Украину

Выход РФ из зерновой сделки не связан с передачей Анкарой Киеву командиров нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщил лидер России Владимир Путин во время пресс-конференции для журналистов.
«Одно с другим никак не связано», — отметил Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что отказу РФ участвовать в зерновой сделке предшествовала передача Киеву боевиков украинского батальона, сообщает ТАСС. По словам Путина, решение о выходе обосновано трудностями с переводом денег, логистическими сложностями, невозможностью заходить российским судам в порты и прочими проблемами.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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