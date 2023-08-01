Суд вынес приговор соратникам Тесака за убийство мигрантов

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Суд приговорил к 15 годам лишению свободы соратникам Тесака Фото:

Суд вынес приговор шести соратникам националиста Максима Марцинкевича (Тесака) за убийство четырех мигрантов на территории Смоленской области. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Приговором суда соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет. Уголовное дело в отношении Максима Марцинкевича было прекращено ранее с согласия его родственников», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

Андрея Кайля приговорили к 15 годам лишения свободы, Семен Токмаков, Алексей Гудилин и Павел Хрулев осуждены на 13 лет, Максим Хотулев — на 10 лет, Александр Лысенков отправится в тюрьму на восемь лет. В 2003 году они совершили четыре убийства мигрантов, после которых устроили рассылку писем о нетерпимости к иностранным гражданам в посольства разных государств.

Ранее, 27 июля, к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Подмосковье был осужден еще один соратник Марцинкевича Максим Аристархов. По этому делу посмертно было предъявлено обвинение и самому Марцинкевичу. Он покончил с собой в 2020 году, его тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО, передает «Дни.ру».

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Суд вынес приговор шести соратникам националиста Максима Марцинкевича (Тесака) за убийство четырех мигрантов на территории Смоленской области. Об этом сообщил Следственный комитет России. «Приговором суда соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет. Уголовное дело в отношении Максима Марцинкевича было прекращено ранее с согласия его родственников», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Андрея Кайля приговорили к 15 годам лишения свободы, Семен Токмаков, Алексей Гудилин и Павел Хрулев осуждены на 13 лет, Максим Хотулев — на 10 лет, Александр Лысенков отправится в тюрьму на восемь лет. В 2003 году они совершили четыре убийства мигрантов, после которых устроили рассылку писем о нетерпимости к иностранным гражданам в посольства разных государств. Ранее, 27 июля, к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Подмосковье был осужден еще один соратник Марцинкевича Максим Аристархов. По этому делу посмертно было предъявлено обвинение и самому Марцинкевичу. Он покончил с собой в 2020 году, его тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО, передает «Дни.ру».
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Ссылки по теме
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