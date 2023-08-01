Суд вынес приговор соратникам Тесака за убийство мигрантов

01 августа 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Суд приговорил к 15 годам лишению свободы соратникам Тесака Фото: Анна Майорова © URA.RU Суд вынес приговор шести соратникам националиста Максима Марцинкевича (Тесака) за убийство четырех мигрантов на территории Смоленской области. Об этом сообщил Следственный комитет России. «Приговором суда соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет. Уголовное дело в отношении Максима Марцинкевича было прекращено ранее с согласия его родственников», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства . Андрея Кайля приговорили к 15 годам лишения свободы, Семен Токмаков, Алексей Гудилин и Павел Хрулев осуждены на 13 лет, Максим Хотулев — на 10 лет, Александр Лысенков отправится в тюрьму на восемь лет. В 2003 году они совершили четыре убийства мигрантов, после которых устроили рассылку писем о нетерпимости к иностранным гражданам в посольства разных государств. Ранее, 27 июля, к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Подмосковье был осужден еще один соратник Марцинкевича Максим Аристархов. По этому делу посмертно было предъявлено обвинение и самому Марцинкевичу. Он покончил с собой в 2020 году, его тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО, передает «Дни.ру».

Суд вынес приговор шести соратникам националиста Максима Марцинкевича (Тесака) за убийство четырех мигрантов на территории Смоленской области. Об этом сообщил Следственный комитет России. «Приговором суда соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет. Уголовное дело в отношении Максима Марцинкевича было прекращено ранее с согласия его родственников», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Андрея Кайля приговорили к 15 годам лишения свободы, Семен Токмаков, Алексей Гудилин и Павел Хрулев осуждены на 13 лет, Максим Хотулев — на 10 лет, Александр Лысенков отправится в тюрьму на восемь лет. В 2003 году они совершили четыре убийства мигрантов, после которых устроили рассылку писем о нетерпимости к иностранным гражданам в посольства разных государств. Ранее, 27 июля, к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Подмосковье был осужден еще один соратник Марцинкевича Максим Аристархов. По этому делу посмертно было предъявлено обвинение и самому Марцинкевичу. Он покончил с собой в 2020 году, его тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО, передает «Дни.ру».