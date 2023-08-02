Baza: московский пенсионер собирался поджечь военкомат в Москве

02 августа 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Пенсионер собирался поджечь военкомат с помощью коктейлей Молотова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве задержали пенсионера с коктейлями молотова. Он планировал поджечь Бутырский военкомат. Мужчина получал указания о поджоге по телефону. «Мужчину задержали. У него в пакете обнаружили несколько бутылок с горючей жидкостью и спичечный коробок», — передает telegram-канал Baza. Мужчина привлек внимание полиции, потому что говорил по громкой связи с человеком, который давал указания с украинским акцентом. Пенсионер отказался общаться с задержавшими его полицейскими. В России за последние сутки произошло несколько инцидентов с попытками поджечь военкоматы. Все поджигатели получали указания от телефонных мошенников.

В Москве задержали пенсионера с коктейлями молотова. Он планировал поджечь Бутырский военкомат. Мужчина получал указания о поджоге по телефону. «Мужчину задержали. У него в пакете обнаружили несколько бутылок с горючей жидкостью и спичечный коробок», — передает telegram-канал Baza. Мужчина привлек внимание полиции, потому что говорил по громкой связи с человеком, который давал указания с украинским акцентом. Пенсионер отказался общаться с задержавшими его полицейскими. В России за последние сутки произошло несколько инцидентов с попытками поджечь военкоматы. Все поджигатели получали указания от телефонных мошенников.