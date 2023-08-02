Baza: московский пенсионер собирался поджечь военкомат в Москве

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова
Пенсионер собирался поджечь военкомат с помощью коктейлей Молотова Фото:

В Москве задержали пенсионера с коктейлями молотова. Он планировал поджечь Бутырский военкомат. Мужчина получал указания о поджоге по телефону.

«Мужчину задержали. У него в пакете обнаружили несколько бутылок с горючей жидкостью и спичечный коробок», — передает telegram-канал Baza. Мужчина привлек внимание полиции, потому что говорил по громкой связи с человеком, который давал указания с украинским акцентом. Пенсионер отказался общаться с задержавшими его полицейскими.

В России за последние сутки произошло несколько инцидентов с попытками поджечь военкоматы. Все поджигатели получали указания от телефонных мошенников.

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В Москве задержали пенсионера с коктейлями молотова. Он планировал поджечь Бутырский военкомат. Мужчина получал указания о поджоге по телефону. «Мужчину задержали. У него в пакете обнаружили несколько бутылок с горючей жидкостью и спичечный коробок», — передает telegram-канал Baza. Мужчина привлек внимание полиции, потому что говорил по громкой связи с человеком, который давал указания с украинским акцентом. Пенсионер отказался общаться с задержавшими его полицейскими. В России за последние сутки произошло несколько инцидентов с попытками поджечь военкоматы. Все поджигатели получали указания от телефонных мошенников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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