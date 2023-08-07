В Минэнерго заявили о ранней подготовке энергетиков к пожароопасному периоду

07 августа 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Минэнерго держит на особом контроле объекты ТЭК во время пожароопасных периодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) заранее готовятся к пожароопасному периоду и защищают свои объекты от возгораний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ. «Вопросы безопасной работы ТЭК в пожароопасные периоды всегда находятся на особом контроле в Минэнерго России и отраслевых компаниях. Организации ТЭК заблаговременно переходят на режим повышенной готовности, реализуя комплекс организационных и технологических мероприятий, направленных на защиту эксплуатируемых объектов от пожаров», — сообщили в Минэнерго. В министерстве подчеркнули, что способствуют обеспечению безопасности объектов энергетического комплекса и людей. «В настоящее время на площадке Минэнерго России создана межведомственная рабочая группа с участием представителей МЧС России, научного и экспертного сообществ, энергокомпаний и иных заинтересованных ведомств и организаций в целях выработки согласованных действий по защите объектов ТЭК, а также населения и иных объектов экономики от природных пожаров», — добавили в ведомстве. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров, что подтверждают исследования независимых экспертов. Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подчеркнул, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) заранее готовятся к пожароопасному периоду и защищают свои объекты от возгораний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ. «Вопросы безопасной работы ТЭК в пожароопасные периоды всегда находятся на особом контроле в Минэнерго России и отраслевых компаниях. Организации ТЭК заблаговременно переходят на режим повышенной готовности, реализуя комплекс организационных и технологических мероприятий, направленных на защиту эксплуатируемых объектов от пожаров», — сообщили в Минэнерго. В министерстве подчеркнули, что способствуют обеспечению безопасности объектов энергетического комплекса и людей. «В настоящее время на площадке Минэнерго России создана межведомственная рабочая группа с участием представителей МЧС России, научного и экспертного сообществ, энергокомпаний и иных заинтересованных ведомств и организаций в целях выработки согласованных действий по защите объектов ТЭК, а также населения и иных объектов экономики от природных пожаров», — добавили в ведомстве. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров, что подтверждают исследования независимых экспертов. Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подчеркнул, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожары.