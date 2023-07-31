Шойгу рассказал Путину, как съездил в Северную Корею

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу доложит Путину об итогах визита в КНДР Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о поездке в Северную Корею. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Министр обороны РФ Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что о таких поездках Путину докладывают незамедлительно.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о поездке в Северную Корею. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Министр обороны РФ Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что о таких поездках Путину докладывают незамедлительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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