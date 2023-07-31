Шойгу рассказал Путину, как съездил в Северную Корею

Шойгу доложит Путину об итогах визита в КНДР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о поездке в Северную Корею. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Министр обороны РФ Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что о таких поездках Путину докладывают незамедлительно.
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