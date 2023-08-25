В Грузии в море утонул россиянин

26 августа 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Он вошел в море, однако не смог выплыть Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Гражданин РФ около 30 лет утонул в море в районе черноморского курортного поселка Капровани, расположенном в крае Гурия. Об этом сообщили журналисты в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи». «Мужчина около 30 лет утонул в море в Капровани. Известно, что он является гражданином РФ. Вчера в море пропал молодой человек, а сегодня его тело нашли спасатели. На данный момент дальнейшие подробности неизвестны», — передает телеканал. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии официальных комментариев в связи со случившимся пока не распространяла.

Гражданин РФ около 30 лет утонул в море в районе черноморского курортного поселка Капровани, расположенном в крае Гурия. Об этом сообщили журналисты в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи». «Мужчина около 30 лет утонул в море в Капровани. Известно, что он является гражданином РФ. Вчера в море пропал молодой человек, а сегодня его тело нашли спасатели. На данный момент дальнейшие подробности неизвестны», — передает телеканал. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии официальных комментариев в связи со случившимся пока не распространяла.