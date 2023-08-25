25 августа 2023

В Грузии в море утонул россиянин

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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, спасательный круг, берег, купальный сезон, утопающий, утопленник, река
Он вошел в море, однако не смог выплыть Фото:

Гражданин РФ около 30 лет утонул в море в районе черноморского курортного поселка Капровани, расположенном в крае Гурия. Об этом сообщили журналисты в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи».

«Мужчина около 30 лет утонул в море в Капровани. Известно, что он является гражданином РФ. Вчера в море пропал молодой человек, а сегодня его тело нашли спасатели. На данный момент дальнейшие подробности неизвестны», — передает телеканал. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии официальных комментариев в связи со случившимся пока не распространяла.

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Гражданин РФ около 30 лет утонул в море в районе черноморского курортного поселка Капровани, расположенном в крае Гурия. Об этом сообщили журналисты в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи». «Мужчина около 30 лет утонул в море в Капровани. Известно, что он является гражданином РФ. Вчера в море пропал молодой человек, а сегодня его тело нашли спасатели. На данный момент дальнейшие подробности неизвестны», — передает телеканал. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии официальных комментариев в связи со случившимся пока не распространяла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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